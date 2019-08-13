2019-08-13T13:46:42+03:00
Происшествия

Тольяттинского потрошителя Олега Рылькова привезли в Самару

По мнению судьи из Сызрани, где рассматривали ходатайство маньяка об освобождении, этот вопрос должны решить в областной столице
Михаил ГОРЮНОВ
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ФОТО: Тольяттинское обозрениеФОТО: Тольяттинское обозрение
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Сегодня, во вторник 13 августа, в Сызранском городском суде продолжили рассмотрение ходатайства серийного убийцы и педофила Олега Рылькова. Напомним, тольяттинский потрошитель просит, чтобы его освободили от наказания в связи с болезнью. Но сегодня самый страшный маньяк в истории Тольятти в суд не явился.

- Судья Александр Волков принял решение, что его ходатайство должны рассматривать по подсудности. Сделают это в Самаре - в Советском районном суде города, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" секретарь судьи Волкова - Анна Верещагина.

Рылькова уже увезли в областную столицу. Случилось это еще 29 июля. В настоящее время Олег находится в СИЗО-1 на Садовом проезде, 22.

Отметми, что после всех признаний, которые преступник делал после приговора и отбытия в "Черный дельфин", на счету извращенца более 35 изнасилований и 9 убийств.

Правоохранители не исключают, что этот список серийного убийцы может пополниться, когда он снова захочет заговорить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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