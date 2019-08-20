Дело о взятках Дмитрия Сазонова “выросло” на 33 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-20T09:39:09+03:00

Высокопоставленного силовика задержали в 2018 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Высокопоставленный силовик мог более 10 лет быть на “зарплате” у криминальной группы

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Следователи по делу экс-замруководителя управления Росгвардии по региону, полковника Дмитрия Сазонова, считают, что тот с 2008 года находился “на зарплате” у крупнейшего в Самаре ОПС “Законовские”. Об этом пишет “СО Онлайн”.

Из материалов дела следует, что ныне покойный лидер группировки Алексей Рыжов на одной из первых встреч преподнес Сазонову особо ценные настольные часы за 40 тыс. рублей. Силовик и авторитет ударили по рукам: Сазонов получал в месяц 300 тыс. рублей и помогал работе подконтрольных ЧОПов.

За время “сотрудничества”, как оценивает следствие, Сазонов получил от “законовских” более 30 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU