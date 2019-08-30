Три сотрудника «Фарфора», где суши отравились 48 человек, не прошли медосмотр

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-30T14:58:48+03:00

Из 48 отравившихся суши 30 человек попали в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сеть ресторанов «Фарфор», где в Самаре 48 человек отравились суши, выступила с официальным заявлением. Как оказалось, в филиале на улице Запорожской три человека не прошли плановый медосмотр и ни у одного из сотрудников не было медкнижки. Кроме того, нашли и другие нарушения.

- Имеющиеся стандарты применялись выборочно, формально и с глубоким попустительством. Часть стандартов и вовсе не была внедрена в полной мере. Разрешительная и сопроводительная документация либо отсутствовала, либо внедрена формально «для галочки», - отметили в «Фарфоре».

Отмечается, что кухню закрыли сразу, как стало известно об отравлении, т.е. 25 августа. 26 числа сформировали рабочую группу, в лице гендиректора, бренд-шефа и юриста, которая отправилась в Самару.

Напомним, из 48 отравившихся 30 человек попали в больницу. Из них семь детей. В ситуации разбираются Роспотребнадзор и Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU