Число отравившихся роллами «Фарфор» выросло до 63 человек
В Советском районе Самары следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления горожан роллами по статье «Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
По данным правоохранителей, с 1 по 23 августа сотрудники «Фарфора» осуществили хранение, производство в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Также стало известно, что число отравившихся выросло с 48 до 63 человек.
Сейчас следствие выясняет все обстоятельства, которые привели к массовому отравлению.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU