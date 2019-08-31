2019-08-31T09:12:25+03:00
Происшествия

Число отравившихся роллами «Фарфор» выросло до 63 человек

Уголовное дело все-таки возбудили
Кирилл КАРИМОВ
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Десятки горожан сейчас находятся в больницахДесятки горожан сейчас находятся в больницахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Советском районе Самары следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления горожан роллами по статье «Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По данным правоохранителей, с 1 по 23 августа сотрудники «Фарфора» осуществили хранение, производство в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Также стало известно, что число отравившихся выросло с 48 до 63 человек.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства, которые привели к массовому отравлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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