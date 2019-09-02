В Самаре объявленная рестораном «Фарфор» компенсация породила новых «отравившихся» суши

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-02T13:01:59+03:00

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В деле с отравлением 63 жителей Самары суши из ресторана японской кухни «Фарфор» появились новые действующие лица. Заведение начали осаждать звонками мошенники. Поводом этому стало то, что сеть питания пообещала выплатить всем пострадавшим компенсацию.

- Мы объявили всем публично, что мы произведем выплаты компенсаций. Почти сразу после этого появились люди, которые решили «примазаться» к горю. Они обращаются к нам за компенсацией, скандалят, но на нашу просьбу сообщить номер телефона или заказа, не могут этого сделать. Далее связь прерывается и любые попытки связаться с этими людьми не приносят успеха. Таких звонков уже десятки, - написали на своей странице в соцсети представители ресторана.

Как отмечают в «Фарфоре», сейчас все их заведения в Самаре закрыты. Ведутся проверки, в том числе в Тольятти и Новокуйбышевске. В Автограде ничего опасного обнаружено не было, а вот в Новокуйбышевске ситуация пока под вопросом. Напомним, ранее проверка Роспотребнадзора показала, что причиной отравления стало наличие сальмонеллы в продуктах. Сотрудники «Фарфора» предполагают, что сырье ненадлежащего качество могло быть привезено поставщиком. Сейчас разбирательство по факту произошедшего продолжается. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU