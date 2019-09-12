Получал взятки около 10 лет: в Самаре прокуратура утвердила обвинение по делу экс-сотрудника Росгвардии

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-12T12:08:37+03:00

Дмитрия Сазонова обвиняют в получении незаконных вознаграждений от ЧОПа, близкого к ОПГ «Законовские»

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В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя начальника регионального управления Росгвардии — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Напомним, его обвиняют в систематическом получении взяток и «крышевании» фотографов в роддомах.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, Дмитрий Сазонов в течение 10 лет, занимая руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников получал взятки от представителей ЧОПа, которые занимались охраной ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 30 млн рублей. Кроме того, экс-сотрудник Росгвардии с марта 2015 года по июль 2018 года получил от директора ООО взятку в 2,5 млн рублей. За эти деньги он обещал помочь разместить фотостудии этой организации в роддомах Самары и помочь в их работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU