К строительству моста через Волгу у Климовки «приложит руку» дочерняя компания «Автодора»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-13T12:54:02+03:00

"Дочка" Автодора будет следить за оформлением документов по АСУДД и сбору платы за проезд

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Стало известно, кто примет участие в реализации проекта строительства моста через реку Волгу у села Климовка с обходом Тольятти. В состав хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» вошла дочерняя компания госкомпании «Автодор».

- Группа компаний «Автодор» в лице дочерней компании ООО «Автодор — Платные Дороги» совместно с ООО «ИнфраКАП» и хозяйственным партнером «Концессионная компания «Обход Тольятти» подписали соглашение об управлении. Доля ООО «Автодор — Платные Дороги» составила 25% от капитала партнерства, - сообщает пресс-служба госкомпании.

Предполагается, что дочерняя компания «Автодора» будет оператором по эксплуатации нового транспортного объекта, а также будет следить за созданием, корректировкой и согласованием документации по созданию СВП и АСУДД и сбору платы за проезд.

Напомним, что проект предусматривает строительство дороги в западно-восточном направлении. Она станет ключевым звеном международного маршрута «Европа — Западный Китай». Ранее сообщалось, что строительство нового моста через Волгу стартует в 2019 году. Закончить работы планируется в 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU