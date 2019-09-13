2019-09-13T12:54:02+03:00
Общество

К строительству моста через Волгу у Климовки «приложит руку» дочерняя компания «Автодора»

Фирма получила 25% в концессионной компании «Обход Тольятти»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
"Дочка" Автодора будет следить за оформлением документов по АСУДД и сбору платы за проезд"Дочка" Автодора будет следить за оформлением документов по АСУДД и сбору платы за проезд
Изменить размер текста:

Стало известно, кто примет участие в реализации проекта строительства моста через реку Волгу у села Климовка с обходом Тольятти. В состав хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» вошла дочерняя компания госкомпании «Автодор».

- Группа компаний «Автодор» в лице дочерней компании ООО «Автодор — Платные Дороги» совместно с ООО «ИнфраКАП» и хозяйственным партнером «Концессионная компания «Обход Тольятти» подписали соглашение об управлении. Доля ООО «Автодор — Платные Дороги» составила 25% от капитала партнерства, - сообщает пресс-служба госкомпании.

Предполагается, что дочерняя компания «Автодора» будет оператором по эксплуатации нового транспортного объекта, а также будет следить за созданием, корректировкой и согласованием документации по созданию СВП и АСУДД и сбору платы за проезд.

Напомним, что проект предусматривает строительство дороги в западно-восточном направлении. Она станет ключевым звеном международного маршрута «Европа — Западный Китай». Ранее сообщалось, что строительство нового моста через Волгу стартует в 2019 году. Закончить работы планируется в 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появился первый желающий построить мост через Волгу у Климовки

Окончательно с инвестором определятся летом 2019 год (подробности)

Власти Самарской области намерены ускорить начало строительства моста у Климовки

Проект нового мостового перехода через Волгу хотят реализовать по концессионному соглашению (подробности)

Появилась визуализация моста через Волгу у Климовки

Росавтодор уже одобрил заявку на строительство объекта (подробности)

В Самарской области ищут инвесторов для строительства моста через Волгу у Климовки

Возведение нового дорожного объекта начнется в 2019 году (подробности)

Движение по новому мосту через Волгу у Климовки запустят в 2024 году

Строительство дорожного объекта стартует уже в этом году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в автобусах каких еще маршрутов в Самаре появится бесплатный Wi-Fi
В Самаре может пройти крупный фестиваль японской культуры
Одна команда: В Самаре появилась аллея славы "Крыльев Советов"
Глухари тоже хотят есть! Сотрудники самарского зоопарка взялись за корзинки
Самарагорэнергосбыт приглашает юных художников нарисовать «Свет в жизни родного города»
Не выдержал наплыва ребятни: в Самаре починят «приболевшего» пионера у ног Дяди Степы
Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах
В Сызрани из детского сада на Хвалынской эвакуировали 116 человек
В Самаре появится бесплатная школа для детей с ДЦП
Водителя автобуса, который устроил ДТП на остановке в Самаре, отстранили от работы
Придется еще подождать: патриарх Кирилл перенес свой визит в Самару
Четвертая победа в сезоне: тольяттинская хоккейная «Лада» дома обыграла китайский «Ценг Тоу»