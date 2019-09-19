2019-09-19T11:08:45+03:00
Общество

В Самаре из-за падения дерева на Мичурина автобусы пустили в объезд

Движение в районе пересечения с улицей Владимирской полностью перекрыто
Анастасия ФИЛАТОВА
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На Мичурина/Владимирской полностью перекрыто движение транспортаНа Мичурина/Владимирской полностью перекрыто движение транспортаФото: Соцсети
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В Самаре в обоих направлениях перекрыли движение транспорта по улице Мичурина в районе пересечения с улицей Владимирской. Это связано с тем, что утром в четверг, 19 сентября, ураган повалил там дерево на контактную сеть трамваев. Сейчас аварийные бригады занимаются устранением последствий ЧП. На это время автобусы пустили в объезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, автобусы № 1 и 67 пока будут в обоих направлениях ходить по Московскому шоссе, улице Коммунистической и далее по своему маршруту. Автобусы № 24, 34, 41 - по Московскому шоссе, улице Коммунистической, улице Чкалова, улице Мичурина, улице Полевой в оба направления. Автобус № 22 временно будет ездить по улице Мичурина, улице Осипенко, проспекту Ленина, улице Полевой и опять по Мичурина. Такая схема будет действовать в обоих направлениях.

Что касается троллейбусов и трамваев, то их движение пока закрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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