В Самаре из-за падения дерева на Мичурина автобусы пустили в объезд

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-19T11:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в обоих направлениях перекрыли движение транспорта по улице Мичурина в районе пересечения с улицей Владимирской. Это связано с тем, что утром в четверг, 19 сентября, ураган повалил там дерево на контактную сеть трамваев. Сейчас аварийные бригады занимаются устранением последствий ЧП. На это время автобусы пустили в объезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, автобусы № 1 и 67 пока будут в обоих направлениях ходить по Московскому шоссе, улице Коммунистической и далее по своему маршруту. Автобусы № 24, 34, 41 - по Московскому шоссе, улице Коммунистической, улице Чкалова, улице Мичурина, улице Полевой в оба направления. Автобус № 22 временно будет ездить по улице Мичурина, улице Осипенко, проспекту Ленина, улице Полевой и опять по Мичурина. Такая схема будет действовать в обоих направлениях.

Что касается троллейбусов и трамваев, то их движение пока закрыто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цвет настроения красный: ливень и шквалистый ветер, поваливший десятки деревьев, остановили движение в Самаре

Дороги города сковали 8-балльные пробки. Рассказываем о последствиях стихии (подробности)

Ураган в Самаре прямо сейчас: жертвы, разрушения и последствия

Рассказываем, что натворил ураган в Самаре прямо сейчас (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU