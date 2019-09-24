Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования по поводу гибели экс-мэра Новокуйбышевска
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина, который 24 сентября скончался от огнестрельного ранения в грудь.
- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Фомина. Несмотря на проблемы со здоровьем, в непростой период для города он взял на себя особую ответственность - заботу о каждом жителе Новокуйбышевска. Память о Владимире Фомине, посвятившем свою жизнь честному труду и родной земле, навсегда сохранится в наших сердцах! Светлая память! - отметил глава региона.
Напомним, Владимир Фомин сложил с себя полномочия главы Новокуйбышевска 23 сентября. На этом посту он трудился с декабря 2018 года. Уйти с занимаемой должности Владимир Фомин решил сам. Что послужило причиной трагедии, пока не известно. Сейчас в обстоятельствах гибели экс-мэра разбираются следователи.
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