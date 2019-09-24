2019-09-24T12:03:41+03:00
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования по поводу гибели экс-мэра Новокуйбышевска

Владимир Фомин скончался 24 сентября от огнестрельного ранения в грудь
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Владимир Фомин взял на себя руководство города, несмотря на проблемы со здоровьемВладимир Фомин взял на себя руководство города, несмотря на проблемы со здоровьем
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина, который 24 сентября скончался от огнестрельного ранения в грудь.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Фомина. Несмотря на проблемы со здоровьем, в непростой период для города он взял на себя особую ответственность - заботу о каждом жителе Новокуйбышевска. Память о Владимире Фомине, посвятившем свою жизнь честному труду и родной земле, навсегда сохранится в наших сердцах! Светлая память! - отметил глава региона.

Напомним, Владимир Фомин сложил с себя полномочия главы Новокуйбышевска 23 сентября. На этом посту он трудился с декабря 2018 года. Уйти с занимаемой должности Владимир Фомин решил сам. Что послужило причиной трагедии, пока не известно. Сейчас в обстоятельствах гибели экс-мэра разбираются следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллеги умершего от огнестрельного ранения экс-мэра Новокуйбышевска: «Он не особо стремился занять этот пост»

Владимир Фомин скончался на следующих день после сложения полномочий главы города (подробности)

Врачи до последнего боролись за его жизнь: в Новокуйбышевске после огнестрельного ранения погиб бывший мэр

Владимир Фомин сложил полномочия главы города только накануне (подробности)

Бывшего мэра Новокуйбышевска нашли в собственном доме с огнестрельным ранением

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Супругов из Самарской области признали одной из успешных семей на конкурсе ПФО
Маршрут автобуса № 480 хотят продлить до микрорайона Крутые Ключи
В Самаре экс-полицейский два года проведет за решеткой за попытку получить взятку
В Самаре возле дома должника за воду «поселилась» говорящая «пирамида позора»
В Самарской области почти 70 тысяч человек не могут выехать за границу из-за долгов
От Билана до Меладзе: в Самаре появилась новая радиостанция для поклонников отечественной музыки
«Крыльям Советов» дополнительно выделили 285 млн рублей
В Тольятти при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина
Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
В Сызрани грабитель едва не остался без одежды, пытаясь сбежать с двумя бутылками алкоголя
Следователи проводят обыски в доме и на работе погибшего экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина
В Самаре на кольце Аэродромная — Промышленности грузовик рассыпал газовые баллоны
«Перенес инсульт и несколько операций»: про болезнь бывшего мэра Новокуйбышевска знал весь город
Работа кипит: под новую школу в Красноглинском районе Самары вырыли большую часть котлована