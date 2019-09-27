2019-09-27T13:34:53+03:00
Общество

Суд в Самаре не усмотрел нарушений в контрактах по передаче 32 городских маршрутов частнику

Компания «СамараАвтоГаз» продолжит обслуживать городские автобусы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуратуре не удалось оспорить контракты на пассажирские перевозкиПрокуратуре не удалось оспорить контракты на пассажирские перевозкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 27 сентября, арбитражный суд Самарской области вынес решение по делу о передаче 32 автобусных маршрутов компании «СамараАвтоГаз». С иском в суд обратился зампрокурора региона. Он потребовал признать контракты на пассажирские перевозки по этим маршрутам недействительными.

- В удовлетворении иска отказано. Пассажирские перевозки осуществляются в полном объеме в соответствии с установленными требованиями, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, претензии надзорного ведомства вызвали два муниципальных контракта, которые были заключены в апреле 2018 года. Прокуратура посчитала, что это было сделано с нарушениями: перевозчика определили не с помощью аукциона, а путем запроса котировок. Несмотря на доводы представителей ведомства, суд отклонил их иск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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