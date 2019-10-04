2019-10-04T12:40:59+03:00
Происшествия

Убийца тольяттинского бизнесмена Ильи Тягуна может скрываться на юге

За несколько дней до трагедии семья подозреваемого Азиза Хидирова отправилась в Сочи
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование убийства Тягуна продолжаетсяРасследование убийства Тягуна продолжаетсяФото: соцсети
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Правоохранители продолжают заниматься расследованием убийства Ильи Тягуна. Бизнесмена, принимавшего участие в открытии бойцовского клуба "Ахмат" в Тольятти, застрелили на улице Калмыцкой 27 июня. Подозреваемый - Азиз Хидиров - скрылся.

- Исполнителя мы установили сразу, все произошедшее четко зафиксировали камеры наблюдения. Двое мужчин были давно знакомы между с собой. Предполагаем, что убийство совершено из-за денег. Между ними существовал определенный долг, - рассказал в эксклюзивном интервью "КП-Самара" начальник уголовного розыска регионального ГУ МВД Павел Жилюнов.

По словам оперативника, Хидиров сейчас находится в федеральном розыске. Догадки о том, где он может находиться, есть.

- Предполагаем, что он на юге, потому что за несколько дней до случившегося его жена и дети отправились в Сочи. Странное совпадение, - отметил полицейский.

Полную версию интервью Павла Жилюнова и информацию о других интересных делах читайте на samara.kp.ru.

Убийство директора бойцовского клуба "Ахмат" Ильи Тягуна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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