«Черные риэлторы» из прошлого, мошенники и маньяки: начальник уголовного розыска облМВД рассказал про успехи оперативников

5 октября значимую годовщину отмечают полицейские сыщики. Уголовному розыску исполняется 101 год! Работа оперативников и опасна, и интересна. В этом корреспонденты «Комсомолки» в очередной раз убедились, пообщавшись с начальником УУР ГУ МВД России по Самарской области Павлом Жилюновым. Полковник, в феврале ставший руководителем подразделения, рассказал о самых интересных случаях своей карьеры и резонансных расследованиях.

Привязали вора с большими руками к столбу

Павел с самого начала службы был оперативникомФото: из архива героя публикации

— Я родился в Большой Глушице, мой отец был милиционером и мне казалась интересной его работа. Тоже хотел связать жизнь с погонами. После школы, в 1995 году, думал пойти в Военное училище, но папа посоветовал попробовать себя в Елабужской средней школе милиции, которая открылась в Самаре. Я поступил туда и таким образом оказался на службе.

Где жили во время учебы? Была ли у вас практика?

— Два года жил в казарме. Ближе к концу обучения нам уже разрешили снимать жилье. Да, практика была. Принимали участие в массовых мероприятиях — охраняли порядок на площади Куйбышева, на футболе. Я не всегда туда попадал, потому что на момент поступления мне было 16 лет.

Когда начали работать на постоянной основе?

— В 1997 году, будучи лейтенантом милиции, я устроился оперуполномоченным в Большеглушицкий РОВД. Даже какое-то время поработал с отцом, который уже собирался на пенсию.

Помните свое первое дело?

— Не скажу, первое ли оно, но точно одно из самых интересных. В 97-98 годах в нашем районе совершались массовые кражи металла. Отключали электричество и резали провода. Мы работали по делу с коллегой-оперативником Александром Филатовым. Следы по ЛЭП, которой доставалась больше всего, вели на ферму. Мы там сели в засаде и стали ждать. Под вечер приехала семья — сын, лет 18, отец, и мать с маленьким ребенком. Отец на «кошках» полез на столб, перекусил провода и отдал сыну, который их сматывал. Мы выскочили из засады, задержали сына и отцу кричим:

— Слезай!

У него руки такие здоровые оказались, что даже наручники на них не налезли. Привязали его к столбу теми же проводами. Так и ждали приезда опергруппы. Как выяснили потом, семья эта приехала из Казахстана и таким образом зарабатывала. Жили они на берегу нашей речки Иргиз.

Работа в уголовном розыске - интересная и захватывающаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А какое уголовное дело вам запомнилось больше всего?

— В 2011-2012 годах я был заместителем начальника отделения по имущественным преступлениям. Мы располагались на Карла Маркса, 39 и тогда расследовали серию краж автомобилей. Чаще всего похищали «Hyundai», но среди украденных также были «BMW Х5», «Range Rover Evoque» и другие иномарки. Больше 20 машин.

Чем дальше мы выясняли, тем больше склонялись к мысли, что преступник где-то рядом с нашим отделением — на Карла Маркса. Например, автомобильные трекеры, которые установлены на некоторых авто, глушились в непосредственной близости от нашего офиса. Как мы потом установили, машины прятали в гараже со свинцовой прослойкой внутри — она помогала глушить GPS-сигнал.

Поймать злоумышленников помог потерпевший — бывший сотрудник полиции. Он вышел со станции метро «Алабинская» и увидел в пробке свой «BMW X5». Да, номера другие, но свою машину хозяин узнал. Он побежал за ней и остановил водителя на Площади Героев 21-й Армии. За рулем оказался отец сообщника инициатора этих преступлений. Он и не знал, что автомобиль краденный. Взял его у сына, чтобы отвезти жену в больницу.

Как оказалось, организатор похищений переделывал машины под Москву, вручную меняя им номера. Помогал ему друг-страховщик из столицы. Авто реализовывали в Крыму, а также в странах ближнего зарубежья. Похищали иномарки с помощью специального устройства, перехватывающего сигнал для закрытия и открытия двери. Очень подкованным в техническом плане оказался преступник.

Как мы и догадывались, главный подозреваемый жил в соседнем с нашим отделением доме. Я слышал, что он уже вышел на свободу, уехал в Башкирию и там попался на какой-то краже.

Поиски убийцы Тягуна и миграционная ОПГ

Убийца Ильи Тягуна до сих пор в розыскеФото: соцсети

Какие уголовные дела можно назвать самыми актуальными в этом году?

— К таким можно отнести кражи из гаражей. Доходило до того, что в день по пять-шесть гаражей «обчищали» в Самаре и области. Несколько лет действовали преступники. Передвигались на «Газели» и джипах — больших автомобилях. Брали все — бензопилы, колеса, даже мелкие наборы, какие-нибудь детские игрушки. Складывали все в гаражах, которые снимали сами. В сентябре мы задержали группу, которая этим занималась. После этого число подобных краж сократилось в разы.

Актуальными остаются кибер-преступления. Люди до сих пор ведутся на СМС — «Ваша карта заблокирована». Многие начинают звонить, общаться с оператором и, сами того не замечая, выдавать ему всю конфиденциальную информацию: секретные слова, пароли, ПИН-коды. Все это делается для того, чтобы прикрепить карту к другому номеру и своровать деньги. Не нужно вестись на такое. Доходит до абсурда! Вам звонят по поводу одного банка, а спрашивают: «А есть ли у вас деньги на других карточках?»

Часто обманывают пожилых людей. Есть схема, по которым звонят престарелым и спрашивают: «Вы когда-то пользовались медицинскими услугами? Платили за них? Это были мошенники, мы из СК России. За какую сумму вы покупали тот или иной аппарат? Три тысячи? Мы вернем вам компенсацию в десятикратном размере!» Мнимые правоохранители просят вложить деньги на страховку, еще куда-то и пропадают.

Важна профилактика. Меньше доверяйте незнакомцам и помните, что бесплатных пирожных не бывает и деньги с неба не падают!

Какие резонансные дела расследовали в этом году?

— Недавно мы задержали группу лиц , которая исполняла заказы по избиению потерпевших. Заказчиками выступали различные бизнесмены, не все они еще установлены. Был в группировке человек, выступавший «связующим звеном», который находил «работу» и пять-шесть исполнителей. Они избивали людей с использованием бит, металлических прутьев. Одному из пострадавших даже отрезали ухо. Потерпевших больше шести, может, появятся еще — некоторые так боялись мести, что не шли в полицию с заявлением.

Еще одно интересное задержание провели сотрудники нашего Отдела по борьбе с организованной преступностью. Этническая группа занималась незаконной миграцией. Они прописывали людей в «резиновых» квартирах, заключали фиктивные браки. Специально для этого на роль жениха или невесты находили, например, гражданина или гражданку Китая. Сейчас эти браки прокуратура будет аннулировать.

В составе ОПГ были как физические, так и юридические лица. Создана фиктивная организация для приглашения иностранной силы — на рынки, для выращивания огурцов и помидоров, для работы на улицах... Некоторых иностранцев устраивали в учебные заведения, потому что у студентов вид на жительство выдается на весь период обучения.

Очень большое уголовное дело и сейчас работа по нему продолжается.

Полицейский отмечает, что сегодня много орудуют мошенники и с ними активно борютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как продвигается расследование убийства Ильи Тягуна из Тольятти?

— Это тоже резонансное преступление. Исполнителя мы установили сразу, все произошедшее четко зафиксировали камеры наблюдения. Двое мужчин были давно знакомы между с собой. Предполагаем, что убийство совершено из-за денег. Между ними существовал определенный долг.

Подозреваемый в федеральном розыске. Видно, что к преступлению он готовился. Предполагаем, что он на юге, потому что за несколько дней до случившегося его жена и дети отправились туда. Странное совпадение.

Шансы по убийствам Буслаевой и Душкова есть

Надежды, что убийства Александра Душкова и Лидии Буслаевой будут раскрыты, есть

Из-за чего чаще всего совершаются преступления?

— Как правило, это нажива и корысть. Конечно, есть и люди с какими-то психическими отклонениями, которые из-за своих собственных счетов, жизненных проблем, совершают преступления. Маньяки, может быть. Но чаще всего причина — алкоголь либо деньги.

Вам лично попадались маньяки?

— Не знаю, можно ли их назвать маньяками, но, например, в прошлом году мы задержали Семенова в Тольятти. Парень нападал на девушек с ножом.

Совсем недавно за аналогичное нападение в Самаре в Ленинском районе наши сотрудники задержали 33-летнего мужчину. Он шел с собакой и преследовал девушку. Потом достал нож и напал на нее. Причины непонятны, но велика вероятность, что этот человек в январе изнасиловал девушку в гаражах на Карла Маркса. Есть некоторые зацепки, и работа в этом направлении сейчас ведется.

Ведется ли работа по преступлениям прошлых лет? Например, убийствам Лидии Буслаевой и Александра Душкова?

— Постоянно! Сейчас мы продвинулись по уголовному делу «черных риэлторов», которые могут быть причастны к гибели нескольких человек в Самарской области в 90-е годы. По нашим сведениям, эти же люди могли совершать аналогичные преступления и на территории Ульяновской и Саратовской областях.

Что касается Буслаевой и Душкова, то и там в следственных группах числятся наши оперативники. Дела находятся в компетенции СК России и весь ход расследования идет в обстановке полной секретности. Знаю только, что подвижки есть и шансы раскрыть эти дела тоже.

Будьте общительны и порядочны!

В работе оперативника важно всегда быть на связиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расскажите о главных качествах оперативников? Каким должен быть сотрудник уголовного розыска?

— У многих, наверное, представление такое, что мы все должны быть как Жеглов и Шарапов в «Место встречи изменить нельзя». Сейчас, думаю, немного по-другому. Назову несколько качеств. Первое — быть общительным, уметь разговаривать с людьми. В подъезде, на улице. Уметь разговорить человека. Второе — быть честным, порядочным и любить свою работу. Третье — важен пытливый ум. Во всем нужно быть внимательным. Четвертое — быть обучаемым. Прогресс не стоит на месте, появляется много технических новшеств, нужно идти в ногу со временем. Пятое — соображать и постоянно изучать что-то новое.

А как попасть к вам на службу?

— Сотрудником уголовного розыска можно стать даже без высшего юридического образования. Достаточно средне-специального. Правда, во время стажировки учиться тоже придется.

В хоккей Жилюнов играет не только с друзьями, но и с сыномФото: из архива героя публикации

Как семья относится к вашей службе?

— У меня жена и трое детей. Они всегда меня во всем поддерживают.

Чем занимаетесь в свободное время?

— Я с детства играю в хоккей. Выступаю на позиции нападающего. Раньше играл в составе команды «Ракета» в Самарской любительской хоккейной лиге. Сейчас свободного времени стало меньше. Недавно с друзьями создали команду «Джокер» и заявились в «Ночную хоккейную лигу». В этом году хотим занять первое место и попасть на турнир в Сочи. Считаю, что шансы есть. Первую игру победили, вторую проиграли, но все впереди!

Павел Жилюнов от души поздравляет всех коллег с наступающим праздникомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В завершении нашей беседы Павел Жилюнов не упустил возможность обратиться к своим сослуживцам с добрым словом:

— Всех коллег и ветеранов нашей службы с наступающим праздником! Желаю им и их семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в делах — как рабочих, так и личных — и возможности почаще быть рядом со своими любимыми и близкими!

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