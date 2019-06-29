Не поделили женщину или долги? Версии убийства Ильи Тягуна, которого расстреляли в спину в Тольятти

Расстрел 36-летнего Ильи Тягуна на Калмыцкой, 37 в Центральном районе Тольятти шокирует своей жесткостью. Убийца за мгновения до трагедии разговаривает со своей жертвой, они жмут друг другу руки, а потом злодей отпускает оппонента вперед и стреляет ему в спину из пистолета, который все это время был в кармане.

— После выстрелов убийца добежал до Калмыцкой, 34, выдохся и вдоль дома бежал уже еле-еле, на ходу скинул кепку и куртку, — рассказал «КП-Самара» местный житель.

За домом № 34 на Калмыцкой след преступника простыл. Силовики уже знают, кто это. В розыск объявлен 34-летний Азиз Хидиров — знакомый погибшего, владелец ООО «Мираж-Авто». Но что не поделили мужчины? Зачем преступник выпустил 6 пуль в сторону Тягуна?

Убийство директора бойцовского клуба "Ахмат" Ильи Тягуна.

Версия 1. Криминальное прошлое

И Тягун, и Хидиров — имеют судимости за вымогательства. Илью связывали с Абдулом Бисултановым — младшим братом лидеров некогда влиятельной «чеченской ОПГ», занимавшейся в Тольятти убийствами и похищениями людей в девяностые годы.

Илья вместе с Бисултановым и еще шестью фигурантами предстал перед судом за серию вымогательств. Лично ему вменяют нападение на директора ООО «Архангел» Андриянова. Он вместе с соучастниками избивал бизнесмена, требовали с него 700 тысяч рублей и заставили его написать расписку о получении у них в долг денег.

Убийство произошло рядом с новостройками на КалмыцкойФото: соцсети

В августе 2014-го Центральный районный суд признал Тягуна виновным, к условному сроку добавил испытательный в 3,5 года и штраф в 15 тысяч рублей. В качестве смягчающего обстоятельства служители Фемиды учли наличие четверых малолетних детей и участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Азиз тоже несколько раз судим, в том числе и за вымогательство. Не исключено, что оба пересекались друг с другом в своем криминальном прошлом, а разборки могли вполне перейти в настоящее.

Версия 2. Убийство из-за женщины

Мотив, на который ссылались несколько информационных ресурсов. Имя дамы не называют, но возможно именно о ней Илья и Азиз говорили в беседке на парковке, где впоследствии произойдет убийство.

Судя по кадрам с камеры наблюдения, разговаривали мужчины спокойно, без эмоций, хотя, как кажется, обсуждали не очень приятную для обоих тему. Но разве так проходят споры из-за девушек?

Илья принимал участием в боевых действиях на Северном Кавказе и воспитывал четверых детейФото: соцсети

Хидиров и Тягун были знакомы, в том числе и благодаря спортивным интересам. Про Азиза говорят, что он весьма резкий и конфликтный человек, который вполне мог обидеться на не самые приятные слова в свой адрес и отомстить за это.

Отметим, что встреча проходила на «территории» Хидирова — он живет как раз в доме № 37 на Калмыцкой. Сейчас его квартира опечатана. И злоумышленник явно не исключал разборок, раз вышел к собеседнику с оружием в кармане. Тот же в свою очередь хотел все решить словами, при нем никаких пистолетов эксперты не нашли.

Версия 3. Бизнес

В оперативных сводках значится, что Илья Тягун — генеральный директор бойцовского клуба «Ахмат». Эту должность ему приписали в титрах в официальном видео по поводу торжественного открытия БК в Тольятти 15 июля. Правда, пресс-секретарь «Ахмата» Асланбек Бадаев и пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов отрицают причастность Тягуна к клубу, заявляя, что в Автограде у их организации вообще еще нет руководителя.

По Азизу Хидирову в интернете есть сведения, что он является учредителям ООО «Мираж-Авто», занимающегося торговлей автомобильными деталями. С «Ахматом» это компания вряд ли имела какие-то пересечения, но, может быть, фирма кому-то мешала и случившееся — просто результат передела власти?

Правоохранители также, учитывая причастность каждого из участников преступления к вымогательствам, проверяют и вопрос о долгах. Крупная сумма денег, которую кто-то кому-то не отдал, вполне могла стать причиной случившегося.

Расследование продолжается

Следователи пока не делают никаких выводов и не отбрасываются никакие версии. Маловероятно, что убийство заказное. Стрелок действует открыто, даже разговаривает со своей жертвой. Это не киллер в маске, который внезапно подъезжает на мотоцикле или оказывается с объектом расстрела на одной беговой дорожке. Силовики склоняются к личному конфликту, причину которого только предстоит установить.

Азиз Хидиров увлекался хоккеем и тоже имел свой бизнес в ТольяттиФото: ГУ МВД России по Самарской области

ГУ МВД Самарской области продолжает розыск преступника:

«Приметы: похож на азиата, на вид 35-40 лет, рост высокий (185-190 см.), плотного телосложения, волосы темные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие.

Одет: кепка темно-синяя с белым рисунком спереди, футболка темная с белым рисунком, синие джинсы с потертостями, кроссовки темно-синие с белыми шнурками.

Возможно вооружен, просьба соблюдать осторожность!»

Всех, кто знает, где скрывается Азиз, просят передать информацию в ближайший отдел полиции или по тел (8482) 93-40-05.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», занимаются в региональном СУ СК. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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