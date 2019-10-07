2019-10-07T12:09:30+03:00
Общество

"Его просто хотят убрать конкуренты": защита депутата Лазарева считает его арест провокацией

Самарский облсуд оставил в силе решение об аресте бывшего депутата, задержанного по подозрению в коммерческом подкупе
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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Аркадий Лазарев считает, что его подставилиАркадий Лазарев считает, что его подставилиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Сегодня Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты Аркадия Лазарева - бывшего депутата и члена Общественного народного фронта. Лазарев был задержан в сентябре сотрудниками ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе. Обвиняют его в получении 1,5 млн рублей. Его арестовали и поместили в СИЗО на два месяца, это решение оставил в силе областной суд. Но адвокат общественника Андрей Соколов считает это уголовное дело провокацией.

- Это уголовное дело нужно, чтобы устранить его фирму с рынка, считает Андрей Соколов. - Он даже не был директором, лишь учредителем компании, поэтому и статья "Коммерческий подкуп" неверно оценивает его действия. Мы обратили внимание суда на этот и другие факторы: к примеру, он не может скрыться от следствия, потому что его паспорт изъят. Таким образом, меру пресечения вполне возможно было изменить на домашний арест, но суд этого не сделал.

Решение апелляционной инстанции сторона защиты намерена обжаловать и далее - вплоть до Верховного суда. Но в это время Аркадий Лазарев будет находиться в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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