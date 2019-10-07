Самарский депутат потребовал от Гусейна Гасанова извинений за лихой заезд по Волжскому проспекту
Самара становится опасным городом как для популярных звезд эстрады, так и известных блогеров. Недавно горожанам не понравилось выступление Димы Билана и они добились от него извинений, а теперь их возмутил визит блогера Гусейна Гасанова, который устроил лихой заезд на дорогих машинах по Волжскому проспекту. Так, депутат совета депутатов Ленинского района Самары Андрей Седогин записал видеобращение к Гасанову, обвинив того в хамском поведении и потребовав извинений перед жителями города.
- Гасан, в Самаре ты облажался. Ты показал свое неуважение к городу и его жителям. Недавно к нам приезжал Дима Билан и тоже облажался, но он нашел в себе силы признать свою вину. Он подарил городу бесплатный концерт, детскую площадку и медицинское оборудование. Гусейн, почему бы и тебе не сделать доброе дело? Или ты хуже Билана? - обратился в инстаграме к блогеру с 11 млн подписчиками самарский депутат.
К слову, на этом негодование самарцев не утихло. Они уже создали петицию против выходки Гусейна Гасанова и адресовали ее президенту РФ Владимиру Путину. Они потребовали, чтобы блогер понес наказание за свой ночной заезд по Самаре с мигалками и с нарушением правил движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU