Полицейские выяснили, кто мешал спать жителям Волжского проспекта в Самаре вместе с блогером Гусейном Гасановым

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-08T13:02:39+03:00

Вместе с дорогой иномаркой, на которой ехал блогер, ночной покой самарцев и ПДД нарушали еще 11 автомобилистов Фото: Скриншот с видео

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В Самаре полицейские выяснили, кто устроил лихой заезд по Волжскому проспекту ночью 6 октября вместе с известным блогером Гусейном Гасановым. Часть из них уже привлекли к административной ответственности.

- Было установлено, что в период с 3:45 до 3:50 колонна из 11 автомобилей сопровождала на Волжском проспекте «Мерседес Бенц G63», которым, по предварительным данным, управлял собственник — 25-летний житель Санкт-Петербурга. Они двигались с нарушениями ПДД. К ответственности привлечены четверо нарушителей, в отношении еще восьми проверка продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, водитель дорогой иномарки и его пассажир были не пристегнуты. Кроме того, автомобилист перевозил пассажиров вне кабины автомобиля. Молодому человеку направили повестку о явке в полицию. Что касается других четверых нарушителей, то ими оказались жители Самарской области.

Так, на 20-летнего водителя ВАЗ-2109 наложили штрафы в 1000 и 500 рублей за не пристегнутые ремни безопасности и нарушение правил перевозки пассажиров. 25-летнего водителя «Нивы» оштрафовали на 2300 рублей за не пристегнутый ремень, нарушение правил перевозки пассажиров и отсутствие страховки. 25-летнего водителя «Тойоты» наказали штрафом в 5000 рублей за выезд на встречную полосу. Еще одного водителя — 20-летнего парня, который ехал на автомобиле «БМВ», оштрафовали на 2300 рублей за нарушение правил перевозки людей, не пристегнутый ремень и отсутствие страховки.

Как отметили в облГлавке, остальным нарушителям направили повестки о явке в подразделение ГИБДД УМВД по Самаре для составления протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU