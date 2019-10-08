Не сжигайте траву и не разводите костры: в Самарской области сохраняется риск возникновения лесных пожаров

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-08T15:04:48+03:00

В минувшие выходные крупные природные пожары охватили подступы к Тольятти и Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей региона призывают быть осторожнее с огнем, чтобы не провоцировать природных пожаров

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Жителей Самарской области призывают не разводить огонь в лесах. По данным Приволжского УГМС, в регионе все еще сохраняется высокая пожарная опасность лесов - 4 класс. В зону риска попадают Самара, Тольятти, а также Волжский и Ставропольский районы.

Отметим, что за последнее время в Самарской области произошло уже несколько природных пожаров: пламя охватывало траву и валежник около Тольятти, а также на границе Волжского и Красноглинского районов. Площадь пройденной огнем территории оценивается в несколько гектаров. По данным ГУ МЧС по региону, во всех случаях причиной природных пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим самарцев призывают не посещать леса, не разводить там костры и не поджигать сухую траву на полях. Также нельзя бросать в лесу непотушенные спички и сигареты и использовать там пиротехнику.

Напомним, что о небольшом пожаре в лесу можно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно), а при возникновении ЧС по единому номеру пожарных и спасателей: 101, 01.

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ИСТОЧНИК KP.RU