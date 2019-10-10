Глава самарского минЖКХ: изменение методики расчета тарифа на вывоз ТКО может привести к его увеличению

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-10T14:08:53+03:00

Чиновники пообещали исполнить решение суда, но сделать это будет не просто

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Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков прокомментировал решение суда об отмене двух приказов об установлении тарифа на вывоз мусора. Чиновник заявил, что стоимость этой услуги, которую оказывает регоператор, будет пересмотрена. Департамент ценового и тарифного регулирования примет соответствующий приказ. До этого времени жителям области придется платить за вывоз мусора по ранее установленному тарифу.

- При утверждении нового тарифа будут пересмотрены расходы на модернизацию онлайн-касс и аренду помещений в муниципальных районах. Однако влияние этих составляющих на тариф невелико — около 0,03%. Что касается методики расчета процесса сбора ТКО с контейнерных площадок и его вывоза, которая вызвала спор в суде, то изменить ее будет не просто, - отметил Сергей Марков.

По его словам, при разработке методики сбора и вывоза ТКО с контейнерных площадок учитывались нормативы стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Из-за этого суд признал ее необоснованной. Есть альтернатива — расчет стоимости сбора и транспортировки ТКО, исходя из затрат на зарплату водителю мусоровоза, амортизацию оборудования, расходы на ремонт и т. д. Расчеты такие уже проводились, и они показали более высокие цены транспортировки ТКО. Так что изменение методики расчета может привести не к снижению, а к росту тарифа. Между тем чиновники постараются найти такой вариант, который не приведет к увеличению стоимости услуги по вывозу мусора.

До того момента, как будет утвержден новый тариф, жителям региона придется оплачивать эту услугу по тем расценкам, которые выставляет регоператор в квитанциях. Отметим, что с тех, кто решит пока не платить за вывоз ТКО, будут взыскивать задолженность с учетом пени через суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU