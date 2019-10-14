Самарский "маньяк с ножом" с нашумевшего видео до этого мог насиловать женщину в гаражах
Мужчина с собакой и ножом с нашумевшего в сентябре видео, мгновенно разлетевшегося по соццсетям, скорее всего окажется еще и жестоким насильником. Напомним, что история, взволновавшая горжан и породившая домыслы про существование опасного маньяка в центре города, случилась в сентябре. В больнице оказалась 19-летняя Ангелина: на нее вечером с ножом напал мужчина, который, казалось, беззаботно прогуливается со своей собакой. Илью Д. достаточно быстро задержали. И следователи почти не сомневались: он же причастен к еще одному жестокому преступлению - зимой на Карла-Маркса неизвестный мужчина изнасиловал 31-летнюю самарчанку.
- Неоднократно-судимому 33-летнему мужчине предъявлено обвинение. По версии следствия, он в гаражном массиве в Железнодорожном районе города зимой ударил женщину электрошокером и изнасиловал. При этом в случае сопротивления он угрожал убить жертву, сообщили в следственном комитете.
По данным самарского следкома, сейчас обвиняемый не признал свою вину. Сейчас и следователи, и полиция работают над этим делом и просят всех, кто еще мог стать жертвой преступника, обращаться в отделение полиции.
"Мужчину с ножом" с нашумевшего видео подозревают в изнасиловании женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU