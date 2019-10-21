В Самаре завершили повторный ремонт фонтана в честь 30-летия Победы

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-21T16:38:55+03:00

По решению суда в чашу должны были вернуть смальту

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В Самаре завершили ремонт фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади, который отреставрировали только в 2017 году. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Фонтан в последнее время был спрятан под навесом за забором. Недавно все ограждения убрали, и он предстал почти в своем первоначальном виде, - поделились горожане.

Напомним, что реставрация фонтана, которая завершилась около 2 лет назад, вызвала недовольство горожан. Вместо смальты, украшавшей чашу фонтана, там уложили обычную плитку, которая начала быстро отваливаться. Дело дошло до суда, который обязал мэрию Самары вернуть в чашу фонтана смальту и прежний рисунок. Фонтан должны были отремонтировать к началу сентября, но работы затянулись примерно на 1,5 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU