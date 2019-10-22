Самара может получить статус исторического поселения до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-22T13:20:54+03:00

По некоторым оценкам, Самара может стать историческим поселением до 20 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом на заседании градостроительного совета сообщили архитекторы

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Во вторник, 22 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание градостроительного совета. На нем обсуждалась концепция присвоения статуса исторического поселения Самаре. По словам специалистов, этот процесс может быть завершен уже до конца этого года.

- Работа над формированием концепции исторического поселения практически завершена. И статус этот может быть получен городом уже до конца года, - отметил руководитель управления главного архитектора Самары Игорь Галахов.

Глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко, в свою очередь, заявил, что вполне реально получить статус исторического поселения уже до 20 декабря. Как отметили архитекторы, присвоение этого статуса не закроет старый центр для застройки. Он, наоборот, даст новые возможности для развития этой территории, если, конечно, соблюдать все градостроительные регламенты и ограничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU