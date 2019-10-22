«Он говорил, что в доме никого нет!»: родня обвиняет тольяттинца, выжившего при пожаре, в расправе над братом

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-22T16:50:11+03:00

Следствие обещает во всем разобраться, но пока не спешит никого ни в чем обвинять

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В Тольятти не утихают страсти после серьезного пожара, который произошел 5 октября на проезде Кутузова и унес жизни четырех человек.

Специалисты пришли к выводу, что дом кто-то поджег. Сначала следствие решило, что это Владмир Ф. – он проживал в сгоревшем доме и, по слухам, не ладил со своим двоюродным братом, которому принадлежала вторая половина дома.

Мужчину задержали, отправили в СИЗО, но вскоре отпустили. Вскоре после этого он согласился рассказать о событиях той ночи корреспонденту «КП-Самара»:

- Я допоздна засиделся за компьютером, около половины первого ночи услышал два удара в стену, так иногда стучал брат, - вспоминал Владимир Ф. – Я открыл дверь, которая вела на его половину, и увидел клубы дыма. Я выскочил на улицу, позвонил в 112, а когда приехал пожарные, сразу сказал им, что внутри мой брат. О том, что он там не один, я не знал. Четверо погибших стали для меня полной неожиданностью.

Внутри сгоревшего дома все в копотиФото: Александра БУДАЕВА

По информации собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, той ночью, кроме двоюродного брата Владимира – Сергея Еськова, погибли его знакомые Виктория Гавриленкова, Олеся Швыдкая и Родион Дмитриев.

После публикации с редакцией «КП-Самара» связалась двоюродная сестра Сергея Еськова: она уверена, что в страшной смерти четырех человек виноват именно Владимир:

- Он не сказал никому, что в доме люди - это подтвердили оба соседа, которые выбежали в ту ночь тушить пожар, - заявила Лариса Кузнецова. – Он ненавидел своего двоюродного брата и был способен на все. Сергей не злоупотреблял алкоголем и в тот вечер собирался крутить горлодер. Я была не месте пожара, там нет следов застолья - только чайник на плите.

В региональном Следственном комитете сообщили: эта точка зрения им известна, она тщательно проверялась, но не подтвердилась.

- В настоящее время нет оснований для привлечения Владимира Ф. к ответственности, - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию по СМИ СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Появятся ли у следствия другие подозреваемые в поджоге, пока не ясно - по делу назначено несколько экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU