2019-10-22T16:50:11+03:00
Происшествия

«Он говорил, что в доме никого нет!»: родня обвиняет тольяттинца, выжившего при пожаре, в расправе над братом

Следствие обещает во всем разобраться, но пока не спешит никого ни в чем обвинять
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Сильный пожар тушить пришлось больше часаСильный пожар тушить пришлось больше часаФото: Александра БУДАЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти не утихают страсти после серьезного пожара, который произошел 5 октября на проезде Кутузова и унес жизни четырех человек.

Специалисты пришли к выводу, что дом кто-то поджег. Сначала следствие решило, что это Владмир Ф. – он проживал в сгоревшем доме и, по слухам, не ладил со своим двоюродным братом, которому принадлежала вторая половина дома.

Мужчину задержали, отправили в СИЗО, но вскоре отпустили. Вскоре после этого он согласился рассказать о событиях той ночи корреспонденту «КП-Самара»:

- Я допоздна засиделся за компьютером, около половины первого ночи услышал два удара в стену, так иногда стучал брат, - вспоминал Владимир Ф. – Я открыл дверь, которая вела на его половину, и увидел клубы дыма. Я выскочил на улицу, позвонил в 112, а когда приехал пожарные, сразу сказал им, что внутри мой брат. О том, что он там не один, я не знал. Четверо погибших стали для меня полной неожиданностью.

Внутри сгоревшего дома все в копоти Фото: Александра БУДАЕВА

Внутри сгоревшего дома все в копотиФото: Александра БУДАЕВА

По информации собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, той ночью, кроме двоюродного брата Владимира – Сергея Еськова, погибли его знакомые Виктория Гавриленкова, Олеся Швыдкая и Родион Дмитриев.

После публикации с редакцией «КП-Самара» связалась двоюродная сестра Сергея Еськова: она уверена, что в страшной смерти четырех человек виноват именно Владимир:

- Он не сказал никому, что в доме люди - это подтвердили оба соседа, которые выбежали в ту ночь тушить пожар, - заявила Лариса Кузнецова. – Он ненавидел своего двоюродного брата и был способен на все. Сергей не злоупотреблял алкоголем и в тот вечер собирался крутить горлодер. Я была не месте пожара, там нет следов застолья - только чайник на плите.

В региональном Следственном комитете сообщили: эта точка зрения им известна, она тщательно проверялась, но не подтвердилась.

- В настоящее время нет оснований для привлечения Владимира Ф. к ответственности, - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию по СМИ СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Появятся ли у следствия другие подозреваемые в поджоге, пока не ясно - по делу назначено несколько экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Отрадном мастеру-бровисту дали 2,5 года колонии за похищение драгоценностей клиенток
Жителям Самары рекомендуют оформлять ДТП по "Европрототоколу"
Самара попала в десятку самых хвастливых городов России
Пляжные «Крылья Советов» разгромили итальянский клуб «Атлетико Ликата» 11:2
Нам есть чему научить: «Балтика-Самара» поделилась опытом организации туров с предприятиями Нижегородской области
Более 1 тысячи самарцев накопили долг в 25 млн рублей и остались без газа
В Самаре из-за аварийных работ на Магистральной три автобуса пустили в объезд
«АКОМ» - реальное трудоустройство для молодежи
Эпилептик или лжец? Следствие ведет проверку обстоятельств страшной аварии на Кряже
Стал известен соперник «Лады» в 3-м раунде Кубка Европейской федерации гандбола
Разбирали завалы вручную: в центре Самары под сгоревшими сараями нашли повреждение на теплосетях
"Он головой ему в пах заехал?" Избитого в Самаре школьника обвиняют, что "первый начал"
В самарском аэропорту Курумоч появились электронные посадочные талоны
В Новокуйбышевске ребенок в школе подавился шариком и умер
В микрорайоне Волгарь начали строить первый этаж нового детского сада на 215 мест
Гигиена и профилактика в два раза дешевле: самарцев приглашают на профессиональную чистку зубов
В Самаре водитель автобуса спас от гибели выбежавшего на дорогу песика Кису
В Промышленном районе Самары построили новую спортплощадку с ограждением и освещением
На поле «Самара Арены» перед матчем «Крылья Советов» - «Зенит» устроят чествование вратарей-ветеранов
Самара может получить статус исторического поселения до конца 2019 года
«А посреди трассы стоял Lexus с героином»: наркокурьер рассказал, откуда взялись 25 кг наркотиков в его иномарке