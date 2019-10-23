«Крылья Советов» заняли первое место в группе на Кубке мировых чемпионов по пляжному футболу
«Крылья Советов» вышли из группы с первого места на первом в своей истории Кубке мировых чемпионов. В среду, 23 октября, самарцы обыграли датский «Копенгаген» 6:3.
В составе волжан отличились Амадиус Виноградов, Сергей Степлиани (дубль), Владислав Жариков (дубль) и Артем Волошин.
Напомним, ранее «КС» обыграли иракский «Масафи Аль Васат» 3:0 и итальянский «Атлетико Ликата» 11:2.
Со второго места из группы «С» в плей-офф вышла багдадская команда. Матчи 1/8 финала пройдут в четверг, 24 октября. Соперник волжан определится позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU