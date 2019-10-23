2019-10-23T16:49:39+03:00
Спорт

«Крылья Советов» заняли первое место в группе на Кубке мировых чемпионов по пляжному футболу

Самарцы обыграли датский «Копенгаген» со счетом 6:3 и теперь сыграют в плей-офф
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Ранее «КС» обыграли иракский «Масафи Аль Васат» 3:0 и итальянский «Атлетико Ликата» 11:2. Фото: beachsoccer.com.Ранее «КС» обыграли иракский «Масафи Аль Васат» 3:0 и итальянский «Атлетико Ликата» 11:2. Фото: beachsoccer.com.
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» вышли из группы с первого места на первом в своей истории Кубке мировых чемпионов. В среду, 23 октября, самарцы обыграли датский «Копенгаген» 6:3.

В составе волжан отличились Амадиус Виноградов, Сергей Степлиани (дубль), Владислав Жариков (дубль) и Артем Волошин.

Напомним, ранее «КС» обыграли иракский «Масафи Аль Васат» 3:0 и итальянский «Атлетико Ликата» 11:2.

Со второго места из группы «С» в плей-офф вышла багдадская команда. Матчи 1/8 финала пройдут в четверг, 24 октября. Соперник волжан определится позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжные «Крылья Советов» впервые рубятся на Кубке мировых чемпионов: почти без легионеров и с топовыми русскими

Рассказываем о том, что нужно знать о самарской команде и турнире (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор обжаловал решение суда об отмене тарифа на вывоз мусора в Самарской области
В Самаре двоих подростков на 4 года отправили в воспитательную колонию за торговлю наркотиками
Самарский суд отправил омского чиновника в колонию строгого режима за взятку
В Самарской области женщину будут судить за поддельную справку для ГИБДД
Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в съезде «Деловой России» в Москве
В Самаре студент отсудил у районной администрации 175 тысяч рублей за провал его «Калины» под асфальт
Школьникам из "Крутых Ключей" преподали урок мужества
Время заняться здоровьем зубов: самарцы могут бесплатно пройти первичную консультацию у стоматолога
В Самаре поликлинику № 9 присоединят к больнице № 4
Стало известно, когда в дома жителей Крутых Ключей вернется вода
В Самаре приведут в порядок путепровод на Ракитовском шоссе
В Самаре мужчина передал через посредника прокурору взятку в 1,5 млн рублей и подался в бега
В Самарской области Волгу освободили от полузатонувшего теплохода ТТУ
Как будут ходить электрички в Самарской области в ноябрьские праздники
Иностранный язык, основы бизнеса: в Тольятти людям предпенсионного возраста помогут развить профессиональные и персональные навыки
Самарская область отправила на корабле 2 тысячи тонн зерна в Бангладеш
В Тольятти директора фирмы осудили за продажу несуществующих станков на 1,5 млн рублей
В Самаре уберут незаконный рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда
В Самарской области жителей напугала женщина с котятами, посадившая к себе в машину чужого ребенка