«Крылья Советов» заняли первое место в группе на Кубке мировых чемпионов по пляжному футболу

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-23T16:49:39+03:00

Самарцы обыграли датский «Копенгаген» со счетом 6:3 и теперь сыграют в плей-офф

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«Крылья Советов» вышли из группы с первого места на первом в своей истории Кубке мировых чемпионов. В среду, 23 октября, самарцы обыграли датский «Копенгаген» 6:3.

В составе волжан отличились Амадиус Виноградов, Сергей Степлиани (дубль), Владислав Жариков (дубль) и Артем Волошин.

Напомним, ранее «КС» обыграли иракский «Масафи Аль Васат» 3:0 и итальянский «Атлетико Ликата» 11:2.

Со второго места из группы «С» в плей-офф вышла багдадская команда. Матчи 1/8 финала пройдут в четверг, 24 октября. Соперник волжан определится позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU