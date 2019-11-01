Маньяк, убивший 9 человек и изнасиловавший 35 детей, добивается освобождения в Самаре

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-01T11:20:10+03:00

Олег Рыльков в свое время напугал весь Тольятти ФОТО: Тольяттинское обозрение

Прошение "тольяттинского потрошителя" Олега Рылькова должны были рассматривать на этой неделе, но процесс перенесли

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Пока в России обсуждают жестокие детоубийства в Нарьян-Маре и в Саратове, в Самаре добивается освобождения из колонии "Черный Дельфин" серийный убийца и педофил Олег Рыльков. В девяностые маньяк убил 9 человек - детей и взрослых. Также на его счету более 35 изнасилований, где все жертвы - несовершеннолетние.

- Рыльков просит освободить его от пожизненного наказания в связи с болезнью. Апелляцию перенесли в Самару для рассмотрения в Советском районном суде, так как следователи продолжают проводить с ним следственные действия по поводу последних признаний в убийствах, - сообщили "Комсомолке" правоохранители.

Рассмотрение дела "Тольяттинского потрошителя" назначили на 28 октября, однако в этот день заседания так и не состоялось.

- Заседание перенесли на середину ноября из-за того, что судья Балыкина, председательствующая по этому делу, сейчас в совещательной комнате готовит приговор по уголовному делу о мошенничестве, - объяснили в суде.

Напомним, Олега Рылькова осудили в 1999 году - за десятки изнасилований детей и убийства. Его приговорили к смертной казни, но он был помилован президентом Борисом Ельциным. Вместо расстрела педофил отправился в Соль-Илецк - на пожизненный срок в "Черный Дельфин".

После приговора Рыльков периодически вспоминает о своих страшных похождениях и признается в новых эпизодах. Последний раз Олег сознался в убийстве двух женщин, а также в том, что задушил в августе 1994-го в лесу 15-летнюю Елену Ч. и в июне 1997 года изнасиловал и изрезал ножом 8-летнюю Алену М. из села Борское. Останки последней злодей выкинул в мусорный контейнер.

По итогам всех признаний на счету извращенца более 35 изнасилований и 9 убийств.

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ИСТОЧНИК KP.RU