2019-11-06T13:42:11+03:00
Происшествия

Обыск у крымской чиновницы: в СИЗО у Светланы Моравской изъяли лекарства и еду

По словам адвоката, вскоре после этого ей резко стало нехорошо
Александра БУДАЕВА
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Уголовное дело Светланы Моравской рассматривает Ленинский районный судУголовное дело Светланы Моравской рассматривает Ленинский районный судФото: Александра БУДАЕВА
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31 октября в СИЗО №1, где содержится во время судебного разбирательства бывшая крымская чиновница Светлана Моравская, прошли обыски.

- У моей подзащитной изъяли все продукты и лекарства, - рассказал адвокат Моравской Вячеслав Земчихин. – Причем «запрещенки» у нее не было – только то, что ее родственникам до этого официально разрешили передать ей.

По словам Земчихина, его клиентке требуется особое питание и целый перечень медикаментов, без которых ее состояние может ухудшиться. Что и произошло - адвокат сообщил, что в выходные у Моравской был сильнейший приступ аллергии. После этого, как сообщил адвокат, к ней в камеру посадили еще и курящую сокамерницу.

С чем связан обыск, до конца не понятно – адвокат считает это способом давления на Моравскую, однако в суде пока изучают материалы уголовного дела и к допросу экс-чиновницы пока не приступали.

Напомним, Светлану Моравскую судят за злоупотребление полномочиями: следствие пришло к выводу, что именно по ее распоряжению был подписан и оплачен контракт на берегоукрепление Волги в районе Рождествено. Впоследствии проверяющие придут к выводу, что работы выполнены некачественно, и бюджету причинен ущерб на сумму 273 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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