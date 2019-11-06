Обыск у крымской чиновницы: в СИЗО у Светланы Моравской изъяли лекарства и еду
31 октября в СИЗО №1, где содержится во время судебного разбирательства бывшая крымская чиновница Светлана Моравская, прошли обыски.
- У моей подзащитной изъяли все продукты и лекарства, - рассказал адвокат Моравской Вячеслав Земчихин. – Причем «запрещенки» у нее не было – только то, что ее родственникам до этого официально разрешили передать ей.
По словам Земчихина, его клиентке требуется особое питание и целый перечень медикаментов, без которых ее состояние может ухудшиться. Что и произошло - адвокат сообщил, что в выходные у Моравской был сильнейший приступ аллергии. После этого, как сообщил адвокат, к ней в камеру посадили еще и курящую сокамерницу.
С чем связан обыск, до конца не понятно – адвокат считает это способом давления на Моравскую, однако в суде пока изучают материалы уголовного дела и к допросу экс-чиновницы пока не приступали.
Напомним, Светлану Моравскую судят за злоупотребление полномочиями: следствие пришло к выводу, что именно по ее распоряжению был подписан и оплачен контракт на берегоукрепление Волги в районе Рождествено. Впоследствии проверяющие придут к выводу, что работы выполнены некачественно, и бюджету причинен ущерб на сумму 273 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU