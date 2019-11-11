2019-11-11T10:41:29+03:00
Спорт

Форвардом «Крыльев Советов» Соболевым интересуются «Локомотив» и «Динамо»

В 16 турах РПЛ нападающий забил 10 голов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Кроме российских клубов нападающим «КС» интересуются и иностранные команды.Кроме российских клубов нападающим «КС» интересуются и иностранные команды.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Московские «Локомотив» и «Динамо» проявляют предметный интерес к нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву. Об этом сообщает sport.business-gazeta.ru со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что «динамовцы» были заинтересованы в Соболеве еще летом, а «железнодорожники» начали изучать вопрос осенью.

- При этом главный тренер «Локо» Юрий Сёмин предлагает другого кандидата – Николая Комличенко (его зарплата вдвое меньше, забивает он чаще), но руководство лоббирует Соболева, - отмечает издание.

Напомним, нападающий «КС» возглавляет гонку бомбардиров РПЛ вместе с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым. Оба футболиста забили по 10 голов в 16 турах.

Ранее сообщалось, что за Соблевым следят и иностранные клубы. Интерес проявляли «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Галатасарай» и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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