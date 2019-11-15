2019-11-15T13:44:19+03:00
Общество

И холод нипочем: в Тольятти мужчина разгуливал голым по дороге

Почему горожанин оказался на улице без одежды и обуви — остается тайной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: паблик ТОЛЬЯТТИФото: паблик ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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Жители Тольятти продолжают удивлять мир своими неожиданными перфомансами. Ранее в соцсетях появилась информация, что по местным общежитиям бегает девушка в свадебном платье, потом горожане стали свидетелями магического ритуала в торговом центре, а теперь на улицах города заметили голого мужчину. Последнее, к слову, уже не так сильно поражает окружающих, но обычно такие променады любители ходить в чем мать родила совершают в теплое время, а не когда на улице около 0 градусов.

- Утро пятницы, 15 ноября. Голый мужик идет прямо по дороге. Это кольцо между Комсомольским и Центральным районами. Что случилось, кто в курсе? - написал один из свидетелей голой прогулки в соцсети, видимо, постеснявшись спросить самого «героя».

Ответить на вопрос тольяттинцу никто не смог, но зато предположения интернет-пользователи высказали самые разные. Кто-то пошутил, что мужчина отдал последнее, чтобы выплатить кредит, кто-то уверен, что он спасался бегством от внезапно вернувшегося мужа своей любовницы, некоторые предполагают, что все дело в проигранном споре или в употреблении запрещенных веществ. Нашлись и те, кто вспомнил девушку из ТЦ. Они предположили, что мужчина бежит к ней после проведенного «шаманского» обряда.

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Подобный пост появился в группах десятков российских городов, но тольяттинцы предположили, что речь в нем все же об их землячке (подробности)

В Тольятти девушка встала на колени в ТЦ и начала читать заклинания

Что это было — спор, пранк или реальный магический обряд — пока не известно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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