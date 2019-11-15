И холод нипочем: в Тольятти мужчина разгуливал голым по дороге
Жители Тольятти продолжают удивлять мир своими неожиданными перфомансами. Ранее в соцсетях появилась информация, что по местным общежитиям бегает девушка в свадебном платье, потом горожане стали свидетелями магического ритуала в торговом центре, а теперь на улицах города заметили голого мужчину. Последнее, к слову, уже не так сильно поражает окружающих, но обычно такие променады любители ходить в чем мать родила совершают в теплое время, а не когда на улице около 0 градусов.
- Утро пятницы, 15 ноября. Голый мужик идет прямо по дороге. Это кольцо между Комсомольским и Центральным районами. Что случилось, кто в курсе? - написал один из свидетелей голой прогулки в соцсети, видимо, постеснявшись спросить самого «героя».
Ответить на вопрос тольяттинцу никто не смог, но зато предположения интернет-пользователи высказали самые разные. Кто-то пошутил, что мужчина отдал последнее, чтобы выплатить кредит, кто-то уверен, что он спасался бегством от внезапно вернувшегося мужа своей любовницы, некоторые предполагают, что все дело в проигранном споре или в употреблении запрещенных веществ. Нашлись и те, кто вспомнил девушку из ТЦ. Они предположили, что мужчина бежит к ней после проведенного «шаманского» обряда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Это же шальная императрица: жителей Тольятти возбудила невеста из общежития, "пробежавшаяся" по десяткам городов
Подобный пост появился в группах десятков российских городов, но тольяттинцы предположили, что речь в нем все же об их землячке (подробности)
В Тольятти девушка встала на колени в ТЦ и начала читать заклинания
Что это было — спор, пранк или реальный магический обряд — пока не известно (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU