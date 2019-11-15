2019-11-15T16:46:46+03:00
Общество

Выбрали со скандалом: стало известно имя нового мэра Новокуйбышевска

Двое кандидатов из семи отказались участвовать в конкурсе, посчитав его нечестным
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация НовокуйбышевскаФото: администрация Новокуйбышевска
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В Новокуйбышевске подвели итоги конкурса по выбору нового главы города. Заявки на участие в нем подавали семь человек: Виктор Русин, Михаил Абдалкин, Владимир Волков, Игорь Козловцев, Сергей Марков, Олег Серов и Сергей Советкин. В пятницу, 15 ноября, кандидаты представили свои программы развития Новокуйбышевска на ближайшие 5 лет, правда, не все. Двое претендентов — Михаил Абдалкин и Сергей Советкин — отказались предоставлять проекты, устроив небольшой скандал. Они заявили, что данный конкурс проводится нечестно и что его нужно отменить, после чего сняли свои кандидатуры. На поводу у них никто не пошел и конкурс все-таки состоялся.

- Конкурсная комиссия предложила депутатам городской думы две кандидатуры: Сергея Маркова и Игоря Козловцева. Подавляющим большинством голосов на пост главы Новокуйбышевска был утвержден Сергей Марков, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что Сергей Марков уже был мэром Новокуйбышевска. Он занимал этот пост с 2016 года по 2018 год. Осенью прошлого года его позвали в региональное правительство — на должность министра энергетики и ЖКХ. Недавно он написал заявление на увольнение и подал заявку на участие в конкурсе. Отметим, что кресло мэра Новокуйбышевска освободилось в конце сентября 2019 года. Владимир Фомин сложил свои полномочия, а на следующий день после этого скончался от огнестрельного ранения.

Как отмечают в мэрии города, церемония вступления Сергея Маркова в должность главы Новокуйбышевска пройдет в понедельник, 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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