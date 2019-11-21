2019-11-21T11:42:34+03:00
Происшествия

Возвращение блудного налоговика: Виктор Арефьев был вынужден обратиться в больницу

Незадолго до этого он был объявлен следователями в розыск
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Самарской областиФото: СУ СК РФ по Самарской области
Изменить размер текста:

Не прошло и нескольких дней, как Виктор Арефьев вновь явил себя миру, Напомним, его подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. На момент задержания он занимал пост и.о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 Нарушение с его стороны выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области, материалы передали в региональный Следственный комитет, где возбудили уголовное дело.

Мужчине во время задержания стало плохо, и с 6 ноября он находился в больнице, поэтому отправить его под домашний арест, в СИЗО или фактически "применить" к нему какую-то иную меру пресечения не удалось. К следователям материалы поступили 11 ноября, однако допросить Арефьева сразу не удалось - на тот момент в больнице его уже не было.

Предположительно, в какой-то момент Арефьев почувствовал себя лучше и покинул больничные стены. С 15 ноября он был объявлен в розыск. Однако сегодня появилась информация о том, что он сам вернулся в больницу. Показаться медикам, по данным собственных источников корреспондентов "КП-Самара" его вынудила травма руки.

- Он не задерживался, его передвижение никто не ограничивал, так как мера пресечения не избиралась, - прокомментировала ситуацию старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - С 11 по 15 ноября его местонахождение не было установлено, на вызовы следователя не явился, в связи с чем был объявлен в розыск. Но с 18 ноября, по нашим данным, он снова находится в больнице. Поэтому какие-либо следственные действия с ним не проводятся.

Получается, что охрана подозреваемых не относится к компетенции следствия - этим должны заниматься опера. Как в таком случае отследить местонахождения налоговика, не понятно.

Также следователи пока не озвучивают своих планов относительно того, будут ли выходить в суд с ходатайством об избрании какой-либо меры пресечения для Виктора Арефьева.

Но за то недолгое время, что он уже был вне поля зрения правоохранительных органов, вероятно, ответственности он никакой не понесет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Имитировал приступ эпилепсии»: в Самаре при получении взятки задержали налоговика

Первый и последний транш составил 300 тысяч рублей (подробнее)

«Люди в униформе вытащили меня из машины, заковали в наручники»: начальник отдела УФНС Самарской области не считает себя взяточником

Во время ареста Александр Петров признался, что получил больше миллиона рублей за обещания, которые не собирался выполнять (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работы идут полным ходом: в Самаре заканчивают ремонт и строительство еще 5 детских садов
Газоснабжение в Ленинском районе восстановлено полностью
Билеты на матчи «Крыльев Советов» с «Уфой» и «Уралом» на «Самара Арене»: цены, где купить
Вооруженным налетчикам с трассы М-5 дали 33 года колонии на всех
В Самарской области предложили проиндексировать суммы выплаты обманутым дольщикам
Полицейские нашли автомобилиста, который сбил насмерть женщину в Обшаровке
Самарец отделался условным сроком за обман десятков людей
Где в Самаре помогут избавиться от проблем с кожей и проведут коррекцию возрастных изменений
В Самарской области в 2020 году увеличат размер выплаты за рождение третьего ребенка
В Приволжском районе хотят восстановить усадьбу Самариных и открыть там музей с ЗАГСом
Студенты Самарского университета узнали свой ВИЧ-статус
Под Самарой «Рено» залетел под грузовик: пострадала пассажирка легковушки
Жители поселка Сорокины Хутора выступили против строительства высоток возле «Самара Арены»
В Самаре перед предпоказом фильма про Льва Яшина пройдет фотосессия с голкиперами «Крыльев» Сергеем Рыжиковым и Евгением Конюховым
Прокуратура приостановила незаконную стройку около автовокзала в Самаре
В Самаре вновь ищут желающих заняться отловом бездомных собак
Самарский "Прогресс" начал испытания компонентов первой ступени ракеты "Союз-5"
Самарская область вышла на первое место в России по числу юнармейцев