Возвращение блудного налоговика: Виктор Арефьев был вынужден обратиться в больницу
Не прошло и нескольких дней, как Виктор Арефьев вновь явил себя миру, Напомним, его подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. На момент задержания он занимал пост и.о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 Нарушение с его стороны выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области, материалы передали в региональный Следственный комитет, где возбудили уголовное дело.
Мужчине во время задержания стало плохо, и с 6 ноября он находился в больнице, поэтому отправить его под домашний арест, в СИЗО или фактически "применить" к нему какую-то иную меру пресечения не удалось. К следователям материалы поступили 11 ноября, однако допросить Арефьева сразу не удалось - на тот момент в больнице его уже не было.
Предположительно, в какой-то момент Арефьев почувствовал себя лучше и покинул больничные стены. С 15 ноября он был объявлен в розыск. Однако сегодня появилась информация о том, что он сам вернулся в больницу. Показаться медикам, по данным собственных источников корреспондентов "КП-Самара" его вынудила травма руки.
- Он не задерживался, его передвижение никто не ограничивал, так как мера пресечения не избиралась, - прокомментировала ситуацию старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - С 11 по 15 ноября его местонахождение не было установлено, на вызовы следователя не явился, в связи с чем был объявлен в розыск. Но с 18 ноября, по нашим данным, он снова находится в больнице. Поэтому какие-либо следственные действия с ним не проводятся.
Получается, что охрана подозреваемых не относится к компетенции следствия - этим должны заниматься опера. Как в таком случае отследить местонахождения налоговика, не понятно.
Также следователи пока не озвучивают своих планов относительно того, будут ли выходить в суд с ходатайством об избрании какой-либо меры пресечения для Виктора Арефьева.
Но за то недолгое время, что он уже был вне поля зрения правоохранительных органов, вероятно, ответственности он никакой не понесет.
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ИСТОЧНИК KP.RU