В Самарской области назначили временного руководителя для минЖКХ

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-22T12:22:36+03:00

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Стало известно, кто теперь будет руководить министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Это место стало вакантным после ухода Сергея Маркова.

Как выяснилось, управление ведомством взял на себя Михаил Татаринцев, занимавший должность заместителя руководителя. Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, чиновник занял этот пост в понедельник, 18 ноября, и пока трудится с приставкой «и.о.».

Напомним, что Сергей Марков ушел с должности министра энергетики и ЖКХ на прошлой неделе. Он покинул свой пост по собственному желанию ради участия в конкурсе по выбору нового главы Новокуйбышевска. Его признали победителем. Отметим, что в областном правительстве Сергей Марков проработал около года — с октября 2018 года по ноябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU