Стали известны новые подробности в деле о крышевании фотографов в самарских роддомах

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-22T17:09:40+03:00

Сотрудник ООО "Арт-Инвест" в суде по делу Дмитрия Сазонова рассказал, как передавал деньги по просьбе своего руководителя

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В Ленинском районном суде в рамках рассмотрения уголовного дела полковника Дмитрия Сазонова, обвиняемого в получении взяток, сегодня говорили о схеме крышевания фотографов в родильных отделениях самарских больниц. Напомним, что обвиняемому вменяют помощь в организации беспрепятственных фотосъемок в медучреждениях для ООО "Арт-Инвест". По версии следствия, руководитель организации Артур Юсупов за это в течение трех лет отдал Сазонову 2 миллиона 450 тысяч рублей.

Одним из тех, кто передавал деньги, был фотограф агентства Роман Тарабрин. 22 ноября он дал свидетельские показания.

- Я снимал в родильном доме Середавина. Коллеги снимали в других отделениях. В какой-то момент Юсупов давал мне номер телефона человека, которому я должен был везти 70 тысяч рублей, - рассказал Тарабрин.

По словам Романа, он не знал того, кому передавал деньги и для чего они предназначались. Просто отвозил их в назначенное время - встречи длились не больше минуты. Все в качестве курьера он выступал 9 или 10 раз.

К слову, на следствии Тарабрин давал другие показания - в его протоколе допроса сказано, что он был в курсе того, что Сазонов помогает компании Юсупова с установлением монополии на фотосъемку. А деньги он возил водителю силовика. Иногда, как следует из ранних показаний фотографа, Юсупов и правоохранитель встречались лично.

Подробнее о сегодняшнем заседании читайте на samara.kp.ru. Процесс по громкому уголовному делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU