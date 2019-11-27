2019-11-27T10:01:50+03:00
Общество

"Решили выйти из сумрака": в Самаре строители "Макдоналдса" у ЦАВа пытаются узаконить объект

Компания-застройщик обратилась в районную администрацию с просьбой согласовать проведение работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строители возвели два этажа здания, прежде чем работы признали незаконнымиСтроители возвели два этажа здания, прежде чем работы признали незаконнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Компания, которая занимается строительством "Макдоналдса" в районе Центрального автовокзала в Самаре, решила узаконить свои работы. Она обратилась в администрацию Октябрьского района с просьбой согласовать схему организации земельного участка.

- "Макдоналдс" на пересечении Московского шоссе и улицы Центральной после вмешательства депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна решил выйти из сумрака. Прислали нам документы на согласование, - написал в твиттере глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов.

Фото: Александр Кузнецов Фото: Twitter.com

Фото: Александр КузнецовФото: Twitter.com

Чиновник отметил, что разрешение на строительство по закону районная администрация выдать не может. Этот вопрос находится в ведении департамента градостроительства Самары и министерства строительства региона.

Напомним, что стройка возле ЦАВа велась с начала осени этого года. Местные жители заподозрили, что она незаконная, и потребовали разобраться в ситуации. Как выяснилось, разрешение на возведение двухэтажного здания никто не выдавал. Стройку признали незаконной и приостановили ее. Теперь застройщик - ООО "Паркинг" - пытается легализовать работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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