2019-11-27T18:50:20+03:00
Происшествия

В Самаре суд арестовал хозяйку кооператива «Вкусно и сытно», обманувшего людей на 400 млн рублей

Потерпевшими от этой финансовой пирамиды признаны уже свыше 1000 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд сменил владелице кооператива домашний арест на заключение в СИЗОСуд сменил владелице кооператива домашний арест на заключение в СИЗОФото: Евгения ВАСИНА
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В Самарской области продолжается разбирательство с производственным кооперативом «Фабрика продуктов ВС», из-за которого без денег остались сотни жителей страны. Только жителям Самарской области был причинен ущерб на общую сумму более 400 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено 9 уголовных дел, главной подозреваемой по ним проходит хозяйка кооператива - 68-летняя уроженка Нижегородской области Галина Федотова. В среду, 27 ноября, ей избиралась новая мера пресечения.

- Подозреваемая ранее находилась под домашним арестом. По ходатайству органов предварительного следствия ей была изменена мера пресечения на заключение под стражу, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

В полиции дело посчитали сложным, и срок предварительного следствия продлили до 29 февраля 2020 года. Как отмечают в облГлавке, в полицию уже поступило более 1500 заявлений. Из них свыше тысячи человек были допрошены и признаны потерпевшими. Добавим, что на время следствия, на оборудование кооператива, его расчетные счета, а также на недвижимость и транспорт обвиняемой и ее родственников был наложен арест. Общая стоимость этого имущества сопоставима с причиненным ущербом.

Полицейские просят всех, кто пострадал от данного кооператива, обращаться по телефонам в Самаре: 278-10-58, 278-10-32, 278-10-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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