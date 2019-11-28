В строительство цифрового планетария в Самаре вложат федеральные деньги

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-28T14:22:31+03:00

Научно-просветительское учреждение откроет свои двери в 2021 году

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Федеральное правительство выделит деньги на реконструкцию музея «Самара Космическая» и на строительство цифрового планетария. Работы проведут специально к празднованию 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Об этом стало известно на совещании в Москве с участием директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

- Представители федеральных министерств подтвердили готовность к финансированию нашего проекта. До конца года план основных мероприятий должен быть утвержден окончательно, - отметил Виктор Кудряшов.

Уже скоро в Самаре будет объявлен конкурс на разработку проекта. После этого пройдут общественные обсуждения, а затем начнутся проектные работы. Предполагается, что проект по реконструкции музея и строительству планетария будет разработан до конца первого полугодия 2020 года. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020-2021 годы.

Напомним, что инициатива строительства планетария в Самаре принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Планируется, что это заведение станет научно-просветительским центром, где дети смогут изучать астрономию, историю российской космонавтики и получать знания об окружающей среде.

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ИСТОЧНИК KP.RU