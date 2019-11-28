2019-11-28T14:22:31+03:00
Общество

В строительство цифрового планетария в Самаре вложат федеральные деньги

Научно-просветительское учреждение откроет свои двери в 2021 году
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Строительство планетария запланировано на 2020-2021 годыСтроительство планетария запланировано на 2020-2021 годыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Федеральное правительство выделит деньги на реконструкцию музея «Самара Космическая» и на строительство цифрового планетария. Работы проведут специально к празднованию 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Об этом стало известно на совещании в Москве с участием директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

- Представители федеральных министерств подтвердили готовность к финансированию нашего проекта. До конца года план основных мероприятий должен быть утвержден окончательно, - отметил Виктор Кудряшов.

Уже скоро в Самаре будет объявлен конкурс на разработку проекта. После этого пройдут общественные обсуждения, а затем начнутся проектные работы. Предполагается, что проект по реконструкции музея и строительству планетария будет разработан до конца первого полугодия 2020 года. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020-2021 годы.

Напомним, что инициатива строительства планетария в Самаре принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Планируется, что это заведение станет научно-просветительским центром, где дети смогут изучать астрономию, историю российской космонавтики и получать знания об окружающей среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре направят более 16 млн рублей на реконструкцию «Ракеты» и создание планетария

Деньги выделят из городского бюджета в два этапа (подробности)

Самарский планетарий может быть построен у Ракеты на проспекте Ленина

Александр Хинштейн говорит о массовой поддержке проекта среди самарцев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре возле ТРК "Амбар" построят жилой район на 50 тысяч человек
Мужчину, чью мумию нашли в самарском гараже, забили до смерти два парня
В Самаре уголовник оставил без связи воспитанников детского лагеря
Стало известно, что делали самарские красотки на морозе в одном белье
Прокуратура утвердила обвинение экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову
В Самаре недострой на Советской/Черемшанской закроют забором от детей
В Тольятти от берега оторвалась льдина с тремя рыбаками
В Самаре комплексный ремонт улиц Мичурина и Арцыбушевской займет два года
В Самаре провели масштабную спецоперацию по поимке сбежавших из колонии «преступников»
«Крылья Советов» - в Лиге Европы: в ЦСКА перепутали эмблемы «Лудогорца» и самарской команды
В Самарской области снизилось производство пива
В Самаре обсудят с горожанами проект реконструкции улицы Дачной
Авто раскидало по дороге: в Октябрьске в столкновении Audi и Renault пострадали три женщины
Специалисты рассказали, почему падает покупательский спрос в «черную пятницу»
В Самаре выбрали лучшие бренды Поволжья
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели младенца в больнице
Дмитрий Азаров пожелал удачи самарским студентам-финалистам конкурса «Театральное Приволжье»
В Самаре построят новый выезд на улицу Шоссейную