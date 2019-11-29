2019-11-29T11:33:37+03:00
Общество

В Самаре определили сроки строительства второй очереди школы на 5-ой просеке

Власти встретились с горожанами и объяснили, как будет возводится учебное заведение
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Александр ХинштейнФото: Александр ХинштейнФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 ноября в правительстве Самарской области прошло совещание по поводу строительства на 5-ой просеке новой школы. Изначально планировалось, что она будет рассчитана на 1500 мест, но потом проект скорректировали и число мест сократилось до 600. Кроме того, немного изменилось и место расположения школы.

- Строительство 1-ой очереди школы переносится с турбазы «Мечта» на турбазу «Экономист». Срок — 2020 год. Вторая школа будет построена до 2021 года, - написал в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн после встречи властей с инициативной группой жителей 5-ой просеки.

Что касается высоток, строительство которых якобы началось на 5-ой просеке, то власти пообещали, что не допустят этого. Напомним, на этой неделе жители 5-ой просеки заметили, что на территории бывшей базы «Мечта» началась вырубка деревьев. Они заподозрили, что это незаконно, и добились приостановки работ. В дальнейшем чиновники объяснили, что данные работы проводились специально для расчистки территории под будущую школу. Однако местным жителям не понравилось, лес стали вырубать на турбазе «Мечта», ведь изначально под застройку был отдан участок под бывшим лагерем «Экономист».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из-за работ на Советской Армии автобусы № 21м и 35 пустят в объезд
В Самарской области бороться со снегом на федеральных трассах будут почти 200 спецмашин
В Самарской области депутата накажут за прогулы заседаний думы
На грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено» сократят число рейсов
В Самарской области до конца 2019 года хотят протестировать на ВИЧ 25% населения
В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков будут согревать чаем и пледами
Самарец попал под статью за попытку передать взятку чиновникам из Промышленного района
В Самарской области нашли разбивавшего уличные фонари хулигана
В Самаре за 6 млн рублей капитально отремонтируют детскую поликлинику в пятой медсанчасти
Ограбление века: двое мужчин утащили банку со снеками из пивной в Тольятти
В Самаре закроют проезд по дублеру Московского шоссе
Депутат Госдумы Евгений Серпер посетил с рабочим визитом Жигулевск
У тольяттинцев спросят, что они хотят получить в 2020 году к праздноваию юбилея АвтоВАЗа
В Самаре двоих тепловиков задержали по подозрению в коррупции
Пьяный тольяттинцец убил женщину стулом и едва не зарезал знакомого
В Самаре на два дня перекроют движение по улице Советской Армии
Погода на выходные в Самарской области: в регион нагрянут мокрый снег с дождем
В Новокуйбышевске экс-сотрудник вневедомственной охраны организовал банду и занялся торговлей наркотиков