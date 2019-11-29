В Самаре определили сроки строительства второй очереди школы на 5-ой просеке

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-29T11:33:37+03:00

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В пятницу, 29 ноября в правительстве Самарской области прошло совещание по поводу строительства на 5-ой просеке новой школы. Изначально планировалось, что она будет рассчитана на 1500 мест, но потом проект скорректировали и число мест сократилось до 600. Кроме того, немного изменилось и место расположения школы.

- Строительство 1-ой очереди школы переносится с турбазы «Мечта» на турбазу «Экономист». Срок — 2020 год. Вторая школа будет построена до 2021 года, - написал в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн после встречи властей с инициативной группой жителей 5-ой просеки.

Что касается высоток, строительство которых якобы началось на 5-ой просеке, то власти пообещали, что не допустят этого. Напомним, на этой неделе жители 5-ой просеки заметили, что на территории бывшей базы «Мечта» началась вырубка деревьев. Они заподозрили, что это незаконно, и добились приостановки работ. В дальнейшем чиновники объяснили, что данные работы проводились специально для расчистки территории под будущую школу. Однако местным жителям не понравилось, лес стали вырубать на турбазе «Мечта», ведь изначально под застройку был отдан участок под бывшим лагерем «Экономист».

ИСТОЧНИК KP.RU