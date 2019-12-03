«Было чудесно»: всероссийский Дед Мороз прокатился на колесе обозрения в Самаре

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-03T09:41:34+03:00

Дед Мороз покатался на новом аттракционе и оценил красоту городу с воздуха Фото: Скриншот с видео

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В понедельник, 2 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз. Он прибыл в областную столицу в рамках своего большого новогоднего путешествия. Благотворительную акцию устроил канал НТВ. Вчера зимний волшебник встретился с горожанами в парке Гагарина. Там организаторы устроили для детей и их родителей интересную программу с призами и подарками. Развлечение ждало и самого Деда Мороза. Он посетил новый аттракцион в парке — 55-метровое колесо обозрения.

- Очень понравился аттракцион. Красивый город, и Волгу видно. Чудесно это было, - поделился своими впечатлениям после посещения колеса обозрения Дед Мороз.

Напомним, что в этом году самарцев ждет еще один визит зимнего волшебника. Он приедет из Великого Устюга 22 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/747439" frameborder="0"></iframe> Дед Мороз прокатился на колесе обозрения в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU