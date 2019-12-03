«Было чудесно»: всероссийский Дед Мороз прокатился на колесе обозрения в Самаре
В понедельник, 2 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз. Он прибыл в областную столицу в рамках своего большого новогоднего путешествия. Благотворительную акцию устроил канал НТВ. Вчера зимний волшебник встретился с горожанами в парке Гагарина. Там организаторы устроили для детей и их родителей интересную программу с призами и подарками. Развлечение ждало и самого Деда Мороза. Он посетил новый аттракцион в парке — 55-метровое колесо обозрения.
- Очень понравился аттракцион. Красивый город, и Волгу видно. Чудесно это было, - поделился своими впечатлениям после посещения колеса обозрения Дед Мороз.
Напомним, что в этом году самарцев ждет еще один визит зимнего волшебника. Он приедет из Великого Устюга 22 декабря.
Дед Мороз прокатился на колесе обозрения в Самаре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Мечтаю, чтобы люди перестали обижать друг друга": Всероссийский Дед Мороз приехал в Самару, чтоб встретиться с особенными семьями и детьми
Добрый волшебник рассказал, какие письма его радуют больше всего и что он сам загадывает в новогоднюю ночь (подробности)
Когда приедет Дед Мороз в Самару в 2019 году: даты визита, программа, маршрут путешествия
Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Самару в 2019 году, даты его путешествия по России и программа пребывания в городе (подробнее)
Стало известно, чем Дед Мороз из Великого Устюга займется в Самаре
Дед Мороз посетит социальные учреждения для детей и встретится с самарцами на площади Куйбышева (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU