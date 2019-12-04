В Самаре хотят увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 32 рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-04T17:48:17+03:00

Правда, для владельцев банковских и транспортных карт проезд будет стоить дешевле. Таким образом, жителей будут стимулировать переходить на безналичную оплату

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Стоимость проезда в общественном транспорте Самары может увеличиться до 32 рублей уже со следующего года. С подобным предложением - проиндексировать цену на 3% - вышел департамент транспорта. При этом стоимость проезда по безналичному расчету - за банковские и транспортные карты - вырастет всего на рубль, до 29 рублей.

- Это стимул доля перехода на безналичный расчет. Важно, что у пассажира есть выбор. Свободно продаются транспортные карты, во всем льготном транспорте принимаются бесконтактные банковские карты всех банков. По ним проезд - 29 рублей, - пояснили в дептранспорта журналисту КП-Самара.

Стоит отметить что это - пока только предложение. Его сейчас обсуждают. Решение тарифной комиссии будет опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Напомним, что с 1 января 2019 в Самаре уже увеличили стоимость проезда до 28 рублей. Раньше билет на автобус, троллейбус или трамвай стоил 25 рублей.

А в июле о подорожании объявили владельцы маршруток. Здесь проезд стал стоить не 30, а 35 рублей.

А что об этом думаете вы? Обсудим в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU