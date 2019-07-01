2019-07-01T10:17:38+03:00
Общество

«Все еще 30 или уже 35?»: жителей Самары запутали повышением стоимости проезда в маршрутках

По словам одних горожан, они пока ездят в коммерческом транспорте по старой цене, а по словам других, уже платят больше на 5 рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Билеты в некоторых маршрутках уже обновили, заменив цену на 35 рублейБилеты в некоторых маршрутках уже обновили, заменив цену на 35 рублейФото: Вера ЦЫГАНКОВА
Изменить размер текста:

С понедельника, 1 июля, в Самаре должна была повысится стоимость проезда в маршрутках с 30 до 35 рублей, однако, как сообщают горожане, произошло это не везде. Так, кто-то сообщает, что проезд действительно подорожал, а кто-то утверждает, что сегодня с утра они прокатились на коммерческом транспорте за 30 рублей.

- Ехала в 207 маршрутке, купила билет за 35 рублей. При этом водитель при мне же за 30 рублей другим билеты продавал. Видимо, он сам не помнит, сколько проезд стоит, - рассказала самарчанка Елена.

В маршрутке № 261, как сообщили «Комсомольской правде — Самара» горожане, проезд стоит 35 рублей. Такая цифра написана не только в объявлении, но и на билете. А вот в маршрутке № 266 водитель отказывался сегодня брать 35 рублей за проезд, возвращая пассажирам по 5 рублей. В итоге люди совсем запутались и не знают, можно ли радоваться, что проезд подорожал не везде или это были разовые акции.

Некоторые горожане уже успели возмутиться в Твиттере подорожанию проезда в маршрутках, на что представители департамента транспорта ответили, что глава Самары уже обратилась в ФАС и прокуратуру, которые должны провести соответствующие проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они думают, что у нас бездонные кошельки?»: в Самаре вновь подорожает проезд в маршрутках

Предполагается, что с 1 июля стоимость билета увеличится еще на пять рублей (подробности)

"Это же безобразие!" Жители Самары попросили проверить законность повышения стоимости проезда в маршрутках

Горожане хотят, чтобы проверку по данному факту провела ФАС (подробности)

В Самаре создали петицию против подорожания проезда в маршрутках до 35 рублей

По словам горожан, очередное повышение стоимости проезда сильно ударит по карману простого обывателя (подробности)

И за что платить? Почему коммерческие перевозчики решили "обобрать" самарцев и кому это выгодно

Разбираемся, проезд в каком транспорте станет дороже с 1 июля, почему убрали 206 маршрутку и может ли 261 автобус стать муниципальным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области многодетным отцам-одиночкам назначили выплаты к Пасхе
«Меня так воспитали родители»: в Самарской области полицейский на отдыхе помог потушить горящий дачный дом
"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому
В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб
Жители Самарской области смогут пожаловаться по «горячей линии» на стихийные свалки и нарушения сбора мусора
В Самарской области разыскивают пропавшую 81-летнюю пенсионерку в домашних тапочках
Надежное электроснабжение X Всероссийскому сельскому Сабантую обеспечила Самарская сетевая компания
Что нельзя брать с собой на Грушинский фестиваль 2019 в Самаре
Без «Сызрани-2003», но с тольяттинским дерби: стало известно, кто представит Самарскую область в ПФЛ в сезоне 2019/2020
Подвела задвижка на частном колодце: стала известна причина перекрытия Московского шоссе в Самаре
Руководств прекратившего существование ФК «Сызрань-2003» опубликовало обращение к болельщикам
В Самаре на несколько часов перекроют движение по Волжскому проспекту
Самарцев зовут в круиз по Японии и Южной Корее
В Самаре не рекомендуют купаться в районе пляжа Загородного парка
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в московском «Динамо»
В Жигулевске мужчина проложил дорогу через «Самарскую Луку» и попал под статью
В Крутых Ключах построят дорогу до развязки на Московском шоссе
В Самаре на Московском шоссе не поделили дорогу Mazda и «одиннадцатая»
В Самаре лучшим УК и ТСЖ подарят детские площадки
Опасно для посещения: в самарском парке Гагарина хотят закрыть картинг-трассу
Жительницу Самары возмутила "яжемать", которая разрешила своим детям стоять во время спектакля
В Самаре открыли движение по путепроводу на Заводском шоссе
Это был поджог! Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6
Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6
В Самаре будут судить мошенницу, которая украла драгоценностей на миллион с лишним
Всего 170 рублей: самарцев приглашают посмотреть недорогое кино