«Все еще 30 или уже 35?»: жителей Самары запутали повышением стоимости проезда в маршрутках

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-01T10:17:38+03:00

По словам одних горожан, они пока ездят в коммерческом транспорте по старой цене, а по словам других, уже платят больше на 5 рублей

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 1 июля, в Самаре должна была повысится стоимость проезда в маршрутках с 30 до 35 рублей, однако, как сообщают горожане, произошло это не везде. Так, кто-то сообщает, что проезд действительно подорожал, а кто-то утверждает, что сегодня с утра они прокатились на коммерческом транспорте за 30 рублей.

- Ехала в 207 маршрутке, купила билет за 35 рублей. При этом водитель при мне же за 30 рублей другим билеты продавал. Видимо, он сам не помнит, сколько проезд стоит, - рассказала самарчанка Елена.

В маршрутке № 261, как сообщили «Комсомольской правде — Самара» горожане, проезд стоит 35 рублей. Такая цифра написана не только в объявлении, но и на билете. А вот в маршрутке № 266 водитель отказывался сегодня брать 35 рублей за проезд, возвращая пассажирам по 5 рублей. В итоге люди совсем запутались и не знают, можно ли радоваться, что проезд подорожал не везде или это были разовые акции.

Некоторые горожане уже успели возмутиться в Твиттере подорожанию проезда в маршрутках, на что представители департамента транспорта ответили, что глава Самары уже обратилась в ФАС и прокуратуру, которые должны провести соответствующие проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они думают, что у нас бездонные кошельки?»: в Самаре вновь подорожает проезд в маршрутках

Предполагается, что с 1 июля стоимость билета увеличится еще на пять рублей (подробности)

"Это же безобразие!" Жители Самары попросили проверить законность повышения стоимости проезда в маршрутках

Горожане хотят, чтобы проверку по данному факту провела ФАС (подробности)

В Самаре создали петицию против подорожания проезда в маршрутках до 35 рублей

По словам горожан, очередное повышение стоимости проезда сильно ударит по карману простого обывателя (подробности)

И за что платить? Почему коммерческие перевозчики решили "обобрать" самарцев и кому это выгодно

Разбираемся, проезд в каком транспорте станет дороже с 1 июля, почему убрали 206 маршрутку и может ли 261 автобус стать муниципальным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU