2019-12-06T13:56:44+03:00
Общество

Ездить опасно? В 2019 году в Самаре около 500 пассажирских автобусов отправляли в рейс с неисправными колесами

Всего во время проверок нашли 3000 «дефектных» автобусов, водители которых рисковали здоровьем пассажиров
Александра БУДАЕВА
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В 2019 году 3000 пассажирских автобусов в Самаре, Тольятти и Сызрани выезжали в рейс с неисправностями. Каждый шестой автобус отправлялся в путь с неисправными колесами. Такой статистикой поделились представители ГИБДД Самарской области, которые сейчас проводят масштабные проверки и спецрейды после трагедии в Забайкалье, где у автобуса на полном ходу лопнуло колесо, и он вместе с пассажирами упал с моста.

- На самом деле, у нас в регионе эта работа и так ведется планомерно: два раза в неделю каждое подразделение обязательно выходит на федеральные, региональные и муниципальные дороги для проверки транспорта, который перевозит пассажиров, - сообщил корреспондентам "КП-Самара" начальник отделения технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Роман Данилин. - В рейдах, кроме ГИБДД, участие принимают еще и сотрудники Ространснадзора, миграционная служба, предстатели минтранса и коллеги из подразделения по экономической безопасности.

По словам Романа Данилина, в этом году уже было 19 внеплановых проверок, по итогам которых к ответственности привлекли 23 должностных и 10 юрлиц. В итоге с начала года уже выявили более 24 тысяч нарушений со стороны водителей автобусов. Если инспекторы ГИБДД тормозят автобус, и при проверке спецприборы показывают, что у него не в порядке рулевое управление или тормоза, дальше его не пустят - транспорт едет на спецстоянку, водителя штрафуют, в организацию, которая выпустила его в рейс, приходит проверка. С начала года к административной ответственности уже привлекли 1130 должностных лиц и 59 компаний. Для водителей штрафы обычно небольшие - в районе 500 рублей, боятся все обычно дополнительных проверок, которые приходят к тем перевозчикам, на счету которых много ДТП.

ТОП-3 нарушений:

- неисправное техническое состояние

- нарушение правил перевозки пассажиров

- игнорирование пешеходов

КОНКРЕТНО

24 тысячи нарушений ПДД допустили водители автобусов в Самарской области

1568 специализированных рейдов провели сотрудники региональной ГИБДД

1130 должностных и 59 юридических лиц привлекли к административной ответственности

170 фактов неисправного рулевого управления выявили инспекторы ГИБДД

87 ДТП по вине водителей автобусов произошло в губернии в этом году, 120 человек пострадали, 4 погибли

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ИСТОЧНИК KP.RU

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