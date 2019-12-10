Стала известна дата запуска движения по Фрунзенскому мосту в Самаре

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-10T09:40:09+03:00

Пока готов только один съезд с Фрунзенского моста Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Изменить размер текста: A A

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали, когда будет запущено движение по Фрунзенскому мосту в Самаре. Как и обещали ранее чиновники, долгожданное событие произойдет до конца 2019 года.

- Планируемая дата открытия Фрунзенского моста — 30-31 декабря 2019 года, - сообщили представители регионального минтранса в твиттере.

Напомним, что сейчас готов только один съезд с моста, остальные — на улицы Самарскую и Галактионовскую — откроют в начале следующего года, поэтому пока он будет работать в усеченном виде. Чтобы избежать заторов, на участках дорог, приближенных к мосту, временно запретят стоянку машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы надеялись, что нас снесут»: Что сейчас происходит с Фрунзенским мостом в Самаре и как живется рядом со «стройкой века»

Журналист и фотограф «КП-Самара» прогулялись по Фрунзенскому мосту и пообщались с жителями покосившихся деревянных домов, мимо которых теперь будут мчаться современные автомобили(подробности)

Высотники на опорах и первые автомобили над рекой: появилось видео с заснеженного Фрунзенского моста

Фрунзенский мост в Самаре намерены открыть к концу года, но работать будет только один съезд (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU