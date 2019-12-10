2019-12-10T09:40:09+03:00
Общество

Стала известна дата запуска движения по Фрунзенскому мосту в Самаре

Мост должен «поехать» до конца года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока готов только один съезд с Фрунзенского мостаПока готов только один съезд с Фрунзенского мостаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали, когда будет запущено движение по Фрунзенскому мосту в Самаре. Как и обещали ранее чиновники, долгожданное событие произойдет до конца 2019 года.

- Планируемая дата открытия Фрунзенского моста — 30-31 декабря 2019 года, - сообщили представители регионального минтранса в твиттере.

Напомним, что сейчас готов только один съезд с моста, остальные — на улицы Самарскую и Галактионовскую — откроют в начале следующего года, поэтому пока он будет работать в усеченном виде. Чтобы избежать заторов, на участках дорог, приближенных к мосту, временно запретят стоянку машин.

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Фрунзенский мост в Самаре намерены открыть к концу года, но работать будет только один съезд (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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