2019-12-20T12:17:31+03:00
Общество

Стали известны цены и первые участники фестиваля «Рок над Волгой-2020» в Самаре

Легендарный рок-фестиваль пройдет следующим летом на стадионе «Самара Арена»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самару возвращается крупнейших в Европе фестиваль "Рок над Волгой"В Самару возвращается крупнейших в Европе фестиваль "Рок над Волгой"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самару возвращается крупнейший в Европе музыкальный фестиваль «Рок над Волгой». Он пройдет 27 июня 2020 года на стадионе «Самара Арена». Объявлены первые участники мероприятия — это группы «Би-2», Papa Roach и «Мумий Тролль». Последние два коллектива выступят на фестивале в Самаре впервые.

- Мы узнали мнения тех, кто в разные годы бывал на фестивале. Большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: на «Самара Арену», - рассказал руководитель компании NCA, продюсер фестиваля Михаил Шурыгин.

Как отмечают организаторы «Рока над Волгой», на фестивале выступят лучшие российские и мировые исполнители. Пока известны только три участника мероприятия, остальных хедлайнеров обещают объявить после новогодних праздников. К слову, этот фестиваль будет платным. Билеты уже поступили в продажу. Цены варьируются от 1000 до 8000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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