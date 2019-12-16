Бывшего министра здравоохранения Самарской области Гридасова принудительно доставят в суд

16 Дек. 21:25 2019-12-16T21:25:16+03:00

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В понедельник, 16 декабря, в Ленинском районном суде прошло очередное заседание по уголовному делу Дмитрия Сазонова. Помимо ходатайства защиты о возможной фальсификации материалов, на заседании вспомнили и экс-руководителя министерства здравоохранения региона.

Геннадий Гридасов неоднократно приглашался в суд, чтобы дать показания. Но бывший чиновник игнорирует повестки и в суд не является. Теперь, по решению судьи, Гридасова принудительно доставят в зал заседаний.

К бывшему министру в деле Сазонова есть вопросы, связанные с одним из эпизодов дела экс-силовика. По версии обвинения, Сазонов «крышевал» в больницах Самары фотографов, которые давали ему взятки за покровительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU