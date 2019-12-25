Уголовное дело в отношении бывшего судьи из Тольятти будет возбуждено в ближайшее время

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-25T12:41:23+03:00

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В течение 10 дней в столице может быть возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова.

Вчера появилась информация о том, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России отказала в этом, но информация не совсем верна.

Как объяснили корреспондентам "КП-Самара" в ведомстве, ранее для возбуждения уголовного дела на судью нужно было согласие региональной квалификационной коллегии судей, оно было получено еще в начале этого года после того, как Ивана Ежова заподозрили в недобросовестности.

Потом закон поменялся, и теперь для возбуждения уголовного дела на судью нужно разрешение Высшей квалификационной коллегии судей России.

На днях ВККС рассмотрела два вопроса, касающихся Ежова. Во-первых, его жалобу на то, что ранее коллеги дали "добро" на привлечение его к ответственности и просьбу отменить это решение. Во-вторых, представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором он повторно согласовывал возбуждение уголовного дела в отношении тольяттинского судьи.

В итоге ВККС отказала по обоим документам: Ежову фактически ответили, что все законно, а Бастрыкину по сути указали на то, что ранее выданное разрешение все еще в силе и повторно давать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ежова не нужно.

Таким образом решение квалификационной коллегии судей теперь считается вступившим в законную силу, и в ближайшие 10 дней Следственный комитет России должен официально возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Ежова.

Напомним, его подозревают в том, что за взятку он согласился смягчить приговор по уголовному делу, которое рассматривал единолично.

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ИСТОЧНИК KP.RU