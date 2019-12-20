Охота на террористов, налоговиков и продажных судей: самые громкие расследования ФСБ в Самаре за 2019 год

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

В Тольятти на днях силовики изъяли более 50 тонн мяса, которое предназначалось для поставки в школы и детские сады. Проблема в том, что мясо было с гнильцой – от туш павших и больных животных. Чтобы отбить запах и придать продукту товарный вид, его вымачивали в химикатах.

Предположительно мясо приобретали в ближайших деревнях подешевке – фермеры были рады получить хоть какие-то деньги вместо того, чтобы заниматься утилизацией трупов больных животных в скотомогильнике.

Как долго работала порочная система, и кто все это выдумал, теперь разбираются в правоохранительных органах. Совместную операцию проводили сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры и ветеринарной службы, уголовное дело возбудили в региональном Следственном комитете. Речь идет о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Однако имена конкретных подозреваемых пока не называются.

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

ПОДСТРЕЛИЛИ ТЕРРОРИСТА

Дело было 13 марта – в частном доме в селе Екатериновка засел вооруженный бандит. Опера предполагали, что он планировал совершить теракт – взорвать взрывное устройство в особо людном месте.

Для его задержания в Безенчукский район, где он скрывался, направили бойцов, мужчине предложили сдаться по-хорошему. Тот в ответ кинул в чекистов гранату и открыл огонь.

Бандита убили, выяснилось, что он был сторонником террористов и постоянно поддерживал с ними связь. В доме нашли оружие, патроны и собственно взрывное устройство «готовое к употреблению».

Предполагаемого террориста ликвидировали в Екатериновке в мартеФото: Оперативная съемка

ПАДЕНИЕ ОЛИМПА

В этом году по материалам ФСБ возбудили более 500 уголовных дел. Два из них – в отношении высокопоставленных офицеров ФСИН.

Один из них еще в начале года занимал пост первого заместителя начальника УФСИН России по Самарской области. Дениса Шматова «повязали» 19 июля. По версии следствия, за взятку в 520 тысяч рублей он обещал двум будущим «сидельцам» улучшенные условия содержания в местах не столь отдаленных (женщинам как раз оглашают приговор, так что скоро решится их судьба). Но в итоге Шматов сам попал в СИЗО на 5 месяцев. Выпустили его оттуда по решению суда только вчера, теперь на время следствия он будет под домашним арестом.

А в декабре за злоупотребление полномочиями был задержан его бывший коллега – Андрей Апанасик. По версии следствия, возглавляя службу конвоирования, офицер дал команду начислить зарплаты 4 сослуживцам за работу, которую те не выполняли. На данный момент ущерб от его действий оценивается в миллион рублей, в региональном Следственном комитете уже возбудили соответствующее уголовное дело.

Дениса Шматова сотрудники ФСБ задержали 19 июляФото: кадр с оперативного видео

НАЛОГ НА УСЛУГИ

6 ноября «маски-шоу» (так говорят о вооруженных сотрудниках ФСБ в масках, которые скрывают лица) прибыли «в гости» к налоговику. А точнее, к исполняющему обязанности начальника отдела урегулирования досудебных споров налоговой службы Виталию Арефьеву.

Мужчину задержали при получении 300 тысяч рублей от конторы, которая хотела провести незаконную перерегистрацию.

При виде «дорогих гостей» налоговику стало худо, и его пришлось госпитализировать с приступом эпилепсии. Потом больницу он покинул, на допрос к следователю не явился, и его даже на некоторое время объявили в розыск. Но потом недоразумение разрешилось, все вернулось на круги своя, а Виталий Арефьев – в больницу.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки», расследование сейчас находится в самом разгаре, а налоговика до 12 января отправили в СИЗО. Чтобы опять не потерялся.

Виталия Арефьева задержали при получении 300 тысяч рублейФото: Кадры оперативной съемки

ПУТЬ В НИКУДА

Отличный бизнес-план по относительно честному вымогательству денег у нефтяников «обломали» сотрудники ФСБ в октябре этого года.

Компании ООО «Нефтетранс», которая занимается грузоперезвоками, вдруг выставили счет в 1,2 млн рублей: мол, платите, и товар ваш поедет по железной дороге со всем возможным ускорением. В противном случае будет часами проставить на разных Богом забытых станциях.

Коммерсанты предложение не оценили и обратились в УФСБ России по Самарской области. В итоге были задержаны первый заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин (следствие вменило ему получение взятки в особо крупном размере) и два его предполагаемых посредника - Владимир Ефимов и Сергей Филимонов, их обвинили в посредничестве во взяточничестве. Атякина и Ефимова по решению суда отправили на время следствия в СИЗО, а Ефимова – под домашний арест.

Дмитрий Атякин ранее занимал пост первого заместителя начальника Куйбышевской железной дорогиФото: Кадры оперативной съемки

А СУДЬИ КТО?

За этот год по уголовным делам, в основе которых лежат материалы ФСБ, обвинительные приговоры выслушали примерно 250 человек.

Однако, как говорится «доверяй, но проверяй». Так и попали в разработку чекистов те, кто решают судьбы обвиняемых в совершении преступлений.

Уголовные дела против судей являются, пожалуй, самыми сложными по документированию, расследованию и доказыванию. В Самарской области их может быть два: в отношении Ивана Ежова и Михаила Бурцева.

Первый ранее работал в Автозаводском райсуде Тольятти и, по версии следствия, получил полмиллиона рублей за вынесение мягкого приговора. Второй занимал пост судьи в Волжском районном суде и предположительно взял 250 тысяч рублей за то, чтобы одобрить условно-досрочное освобождение убийцы, пойманного с нелегальным оружием.

Оба дела идут «тяжко», требуют одобрения со стороны судейского сообщества и расследуются столичными следователями (так ли это?). А потому окончания расследования в ближайшее время ждать не стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/696832" frameborder="0"></iframe> Появилось видео ликвидации террориста в Самарской области.

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