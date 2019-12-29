«В первый раз Деда Мороза с колбасой вижу»: в Самаре волонтеры поздравили с Новым годом более 150 больных детей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-29T15:52:33+03:00

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Более 150 неизлечимо больных детей и их семьи в декабре поздравили сотрудники благотворительного фонда «ЕВИТА» и волонтеры. Для этого пришлось проехаться по Самаре, Тольятти, Сызрани, Сергиевскому, Кинель-Черкасскому, Похвистневскому и многим другим районам. Плюс устроили новогоднюю елку для воспитанников самарского пансионата для детей-инвалидов – там поздравили еще более двух сотен ребят.

Кроме игрушек, семьям дарили медикаменты, расходные материалы и средства по уходу за особенными детками. В преддверии праздников фонд постарался заранее обеспечить своих подопечных всем необходимым.

Фото предоставлены БФ "ЕВИТА"

Собирать пакеты с подарками помогали обычные люди и коммерческие структуры: например, одна из организаций, которая занимается производством колбас, передала фонду 30 пакетов со своей продукцией.

- За вкусные подарки отдельное огромное спасибо! Старшая дочка сказала: "В первый раз вижу, что бы Дедушка Мороз дарил мою любимую вкуснятину-колбасу!", - написала позже сотрудникам фонда мама одной из подопечных.

Фото предоставлены БФ "ЕВИТА"

Волонтеры, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, водили с детишками хороводы, читали вместе с ними стихи и зажигали елочку. Многие подопечные фонда тяжело больны и на гостей реагировали по-разному: радовались, пугались, а кто-то… спал.

- Мы получили подарки, Саша пока спит. Распаковали и просто пищим от восторга, - рассказала мама девочки, пропустившей все веселье. – Какие подарки, а сколько лекарств – впору отдельный холодильник для них выделять, теперь нам надолго их хватит, спасибо!

К выбору подарков для каждого из детей подходили ответственно: многодетной семье, например, подарили целую железную дорогу, с которой будет интересно играть всем, воспитаннику пансионата сотрудники городской полиции и банка помогли купить телевизор и игровую приставку. О подарке мечтал один, а играть с ним теперь смогут все.

Фото предоставлены БФ "ЕВИТА"

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ИСТОЧНИК KP.RU