Тольяттинские футболисты взяли под опеку щенка шарпея
Игроки тольяттинской футбольной команды "Акрон" 30 декабря прямо после тренировки закупили корма, продуктов и поехали в местный приют "Добрый дом".
- Я очень люблю животных. Дома в Ульяновске меня ждут восемь лаек, два алабая, немецкий дратхаар и мейн-кун, - рассказал нападающий ФК «Акрон» Андрей Титов.
В приюте кошек и собак - полно, причем на любой вкус и цвет. Футболисты постарались уделить внимание всем.
Также они познакомились со щенком породы шарпей - он в приюте появился недавно, ему еще даже не успели придумать имя. Спортсмены назвали его Акроном и взяли его под свою опеку.
- Приют для животных я посетил впервые, - признался полузащитник Даниил Кашмин. - Здесь оказалось очень много классных кошек и собак. Хочется, чтобы все из них нашли себе новых хозяев.
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ИСТОЧНИК KP.RU