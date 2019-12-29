2019-12-29T23:21:56+03:00
Дом. Семья

Тольяттинские футболисты взяли под опеку щенка шарпея

Собака живет в приюте "Добрый дом" и ищет нового ответственного владельца
Александра БУДАЕВА
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Фото ФК "Акрон"Фото ФК "Акрон"
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Игроки тольяттинской футбольной команды "Акрон" 30 декабря прямо после тренировки закупили корма, продуктов и поехали в местный приют "Добрый дом".

- Я очень люблю животных. Дома в Ульяновске меня ждут восемь лаек, два алабая, немецкий дратхаар и мейн-кун, - рассказал нападающий ФК «Акрон» Андрей Титов.

В приюте кошек и собак - полно, причем на любой вкус и цвет. Футболисты постарались уделить внимание всем.

Также они познакомились со щенком породы шарпей - он в приюте появился недавно, ему еще даже не успели придумать имя. Спортсмены назвали его Акроном и взяли его под свою опеку.

- Приют для животных я посетил впервые, - признался полузащитник Даниил Кашмин. - Здесь оказалось очень много классных кошек и собак. Хочется, чтобы все из них нашли себе новых хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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