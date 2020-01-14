Самарцы смогут посмотреть выступления музыкантов на фестивале «Рок над Волгой» в фанзонах

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:20:36+03:00

Транслировать выступления будут на площади Куйбышева, на склоне площади Славы и в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Фестиваль «Рок над Волгой-2020» можно будет посмотреть не только на стадионе Самара Арена». Его будут транслировать на больших экранах еще в трех точках губернии: на площади Куйбышева, на склоне площади Славы в Самаре и в Тольятти. Об этом «Комсомольской правде — Самара» рассказал новый глава департамента туризма региона Артур Абдрашитов.

- Будут организованы фанзоны, где будет вестись трансляция с «Самара Арены». Также там будут выступать местные самарские группы, - поделился чиновник.

Также он попросил представителей ресторанного бизнеса придумать для туристов, которые приедут на «Рок над Волгой» специальные продукты, скидки и промокоды. Напомним, что фестиваль пройдет в Самаре 27 июня 2020 года. Вход на него будет платным. Уже известно, что на фестивале выступят группы «Би-2», Papa Roach и «Мумий Тролль».

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ИСТОЧНИК KP.RU