2020-01-15T15:40:02+03:00
Спорт

Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»

Форвард не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Московский клуб уже согласовал трансфер форварда волжан.Московский клуб уже согласовал трансфер форварда волжан.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо», если не возникнет непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает «Чемпионат». Московский клуб уже согласовал трансфер форварда волжан.

Напомним, Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сборы в Турцию. В самарском клубе ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что интерес к Александру Соболеву, который идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ, проявляли несколько российских и европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

После 19 туров «КС» занимают 15 место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» идет на 8-ом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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