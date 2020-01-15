Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо», если не возникнет непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает «Чемпионат». Московский клуб уже согласовал трансфер форварда волжан.
Напомним, Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сборы в Турцию. В самарском клубе ситуацию не комментируют.
Ранее сообщалось, что интерес к Александру Соболеву, который идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ, проявляли несколько российских и европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».
После 19 туров «КС» занимают 15 место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» идет на 8-ом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU