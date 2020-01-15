Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:01:21+03:00

На сборе в Турции «Крылья Советов» сыграют два контрольных матча – 21 января со «Спартаком» из Юрмалы, а 25 января – с «Богемиас Прага 1905». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Почему так случилось, в клубе не объяснили

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«Крылья Советов» отправились на первый сбор, который проведут в турецком Белеке. С собой тренерский штаб взял 25 футболистов, сообщает пресс-служба клуба. Примечательно, что с командой в Турцию не полетел лучший бомбардир Александр Соболев. Причину, по которой форвард не отправился с командой на сборы, в «Крыльях» не озвучили.

Кроме того, в Турцию не полетел вратарь Евгений Конюхов. Он будет готовиться ко второй части сезона с молодежкой «КС». А полузащитник Данила Смирнов проведет зимнюю паузу с «Торпедо». В самарском клубе предполагают, что Смирнов проведет вторую часть сезона в аренде в московском клубе. Нет в списке и Максима Канунникова – полузащитник пропустит весеннюю часть сезона из-за травмы.

Вместе с волжанами сбор пройдет 23-летний полузащитник «Зенита-2» Сергей Иванов, который находится на просмотре в «Крыльях».

Весь список игроков «КС», которые полетели на сбор в Турцию, выглядит так: вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников; защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов, Никита Чичерин; полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Геннадий Киселев, Денис Якуба, Владислав Тюрин; нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов.

На сборе в Турции «Крылья Советов» сыграют два контрольных матча – 21 января со «Спартаком» из Юрмалы, а 25 января – с «Богемиас Прага 1905».

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