Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию
«Крылья Советов» отправились на первый сбор, который проведут в турецком Белеке. С собой тренерский штаб взял 25 футболистов, сообщает пресс-служба клуба. Примечательно, что с командой в Турцию не полетел лучший бомбардир Александр Соболев. Причину, по которой форвард не отправился с командой на сборы, в «Крыльях» не озвучили.
Кроме того, в Турцию не полетел вратарь Евгений Конюхов. Он будет готовиться ко второй части сезона с молодежкой «КС». А полузащитник Данила Смирнов проведет зимнюю паузу с «Торпедо». В самарском клубе предполагают, что Смирнов проведет вторую часть сезона в аренде в московском клубе. Нет в списке и Максима Канунникова – полузащитник пропустит весеннюю часть сезона из-за травмы.
Вместе с волжанами сбор пройдет 23-летний полузащитник «Зенита-2» Сергей Иванов, который находится на просмотре в «Крыльях».
Весь список игроков «КС», которые полетели на сбор в Турцию, выглядит так: вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников; защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов, Никита Чичерин; полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Геннадий Киселев, Денис Якуба, Владислав Тюрин; нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов.
На сборе в Турции «Крылья Советов» сыграют два контрольных матча – 21 января со «Спартаком» из Юрмалы, а 25 января – с «Богемиас Прага 1905».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Источник: о судьбе Александра Соболева объявят вечером 15 января
Форвард не полетел с «Крыльями Советов» на сборы, а в клубе не комментируют ситуацию (подробности)
Переговоры между «Крыльями Советов» и «Динамо» по Соболеву находятся в продвинутой стадии
Ранее руководство самарской команды заявляло, что не планирует продавать форварда до конца сезона (подробности)
«Крылья Советов» собираются подписать экс-защитника «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффана
Сейчас футболист в статусе свободного агента (подробности)
Трансферы ФК Крылья Советов (зима 2020): кто войдет в состав самарского клуба
Самарцы вышли из отпуска и готовятся к весенней части чемпионата России. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (зима 2020) - текст обновляется (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU