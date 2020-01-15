2020-01-15T14:49:00+03:00
Спорт

Источник: о судьбе Александра Соболева объявят вечером 15 января

Форвард не полетел с «Крыльями Советов» на сборы, а в клубе не комментируют ситуацию
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее сообщалось, что Соболев может перейти этой зимой в московское «Динамо».Ранее сообщалось, что Соболев может перейти этой зимой в московское «Динамо».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Ситуацию с дальнейшей судьбой форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева прояснят вечером в среду, 15 января. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Напомним, нападающий не полетел с командой на сбор в Турцию. На сайте объяснений по этому поводу клуб не дал. Кроме того, пресс-служба «КС» отказалась прокомментировать ситуацию с Соболевым корреспонденту «КП-Самара», а телефон пресс-атташе команды Максима Съестнова оказался выключен.

Ранее сообщалось, что «Крылья» ведут переговоры с московским «Динамо» по трансферу Александра Соболева. Отмечалось, что они в продвинутой стадии.

В осенней части чемпионата России Соболев забил 10 голов и занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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